Американская бизнес-леди и шоувумен Ким Кардашьян похвасталась роскошной фигурой в откровенных нарядах
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram знаменитости.
«Я была польщена возможностью примерить и носить так много разных твоих образов, так что просто должна была поделиться частью его магии и этими подходящими фотографиями. Люблю тебя, Манфред», - говорится в сообщении.
Обратим внимание, что на опубликованных кадрах Кардашьян позирует в различных пикантных нарядах, каждый из которых кажется, будто на грани приличия. Однако ее поклонники увидели в невероятный восторг от увиденного.
«Ты безумно красива», «ты просто невероятно выглядишь», «вид заставляет залипнуть», «божественные изгибы», «Это какая-то фантастика», «кажется, я влюбился в тебя», «крошка, ты роскошная», - пишут они.
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До этого мы рассказывали, что Ким Кардашьян продемонстрировала новое белье на своем идеальном загорелом теле
На первом и последнем фото белье из коллекции демонстрирует сама Ким, а вот на других снимках его можно увидеть на других моделях. Для себя Ким выбрала комплект светло-бежевого цвета из удобной майки и коротких шортиков. Белье сделано в максимально удобном для носки дизайне, однако это не помешало Кардашьян продемонстрировать все изгибы своего тела, а также шикарную грудь в глубоком декольте.
Напомним, пышногрудая Ким Кардашьян опасно наклонилась в тесной маечке.
Как сообщала Politeka, аппетитная Кардашьян в крохотном купальнике изогнулась, доведя до блаженства.
Также Politeka писала, что Ким Кардашьян приняла эффектную позу в лифчике и на шпильках.