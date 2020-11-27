Популярная модель, бизнесвумен и блогер Ким Кардашьян предстала в соблазнительном образе в одном белье

Знаменитость не только является светской львицей, но и активно занимается развитием своего бренда белья, косметики и так далее, пишет Politeka.net.

В этот раз красотка позировала в белье от собственной фирмы, которое обтянуло ее фигуру. Кардашьян надела белье красивого, почти телесного, цвета. Лифчик обтянул пышную грудь, а его тонкие бретельки едва не съезжали с плеч.

Трусики были утягивающими, они приподнялись выше бедер, обтянув талию. В результате последняя казалась очень тонкой.

Модель обула босоножки, которые оплели ее стройные ножки, а длинные шпильки удлинили их.

Ким распустила длинные волнистые волосы, и стояла выпрямившись у зеркал. В результате она показала свои формы с разных ракурсов - такое трудно забыть.

За 16 часов пост собрал более 30 тысяч лайков и много комментариев. Пользователи сети написали в сторону красотки и ее белья много хороших комментариев.

Напомним, Ким Кардашьян натянула на свои пышные бедра тесные штаны из красного латекса, которые дополнила топом из такой же ткани. Корсет чем-то напоминал костюм чудо-женщины из комиксов. Волосы Ким были красными, что очень удивило ее поклонников. В целом было заметно, что звезда сильно похудела, в результате чего стала выглядеть моложе своих лет.

Ранее сообщалось, что Ким Кардашьян позировала в теплых сапогах и белом боди. Красотка присела на корточки, а волосы собрала в длинную косу. Модель смотрела прямо в объектив камеры, и хвасталась соблазнительным телом.

Напомним, фигуристая Ким Кардашьян посветила спелыми гранатами в обтягивающем мини

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