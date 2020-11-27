Відома співачка Анастасія Кумейко, колишня солістка групи Nikita, показала себе в максимально гарячому образі
На фото Анастасія позує в чорних стрінгах. Більше на красуні нічого не було. Кумейко розвернулася спиною до камери і хвалилася розкішними "булочками". Волосся співачка зібрала у вузол. Фото вийшло дуже спокусливий і цікавим. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.
"Ідеальний початок довгоочікуваної п'ятниці", - написала Кумейко.
Фанати не ставили лайки і не писали Коментарі, але так і хочеться додати: "Надзвукова ракета".
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Раніше ми повідомляли, що українська співачка, колишня солістка групи "Nikita" Анастасія Кумейко показала свої форми з незвичайного ракурсу.
Анастасія Кумейко вбралася в обтягуючий чорний костюм з пікантним вирізом на грудях і прийняла пікантну позу в тренувальному залі, на радість фанатів.
Ми писали, що екс-солістка групи Nikita, відома українська співачка Анастасія Кумейко показала себе в басейні.
На фото Кумейко розважається в басейні. На ній чорний купальник з оригінальним декором у вигляді напівпрозорої сіточки, натягнутої поверх декольте.
Нагадавши, екс-Nikita Кумейко в прозорому вбранні проговорилася про "таємні" бажання
А ще Politeka повідомляла, що син Дімопулос з "Танців з зірками" розповів про незвичайні експерименти в сім'ї
Також Politeka писала, що екс-Nikita Анастасія Кумейко похвалилася вміннями в наряді без штанів