Відома співачка Анастасія Кумейко, колишня солістка групи Nikita, показала себе в максимально гарячому образі

На фото Анастасія позує в чорних стрінгах. Більше на красуні нічого не було. Кумейко розвернулася спиною до камери і хвалилася розкішними "булочками". Волосся співачка зібрала у вузол. Фото вийшло дуже спокусливий і цікавим. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Ідеальний початок довгоочікуваної п'ятниці", - написала Кумейко.

Фанати не ставили лайки і не писали Коментарі, але так і хочеться додати: "Надзвукова ракета".

Раніше ми повідомляли, що українська співачка, колишня солістка групи "Nikita" Анастасія Кумейко показала свої форми з незвичайного ракурсу.

Анастасія Кумейко вбралася в обтягуючий чорний костюм з пікантним вирізом на грудях і прийняла пікантну позу в тренувальному залі, на радість фанатів.

Ми писали, що екс-солістка групи Nikita, відома українська співачка Анастасія Кумейко показала себе в басейні.

На фото Кумейко розважається в басейні. На ній чорний купальник з оригінальним декором у вигляді напівпрозорої сіточки, натягнутої поверх декольте.

Нагадавши, екс-Nikita Кумейко в прозорому вбранні проговорилася про "таємні" бажання

А ще Politeka повідомляла, що син Дімопулос з "Танців з зірками" розповів про незвичайні експерименти в сім'ї

Також Politeka писала, що екс-Nikita Анастасія Кумейко похвалилася вміннями в наряді без штанів



