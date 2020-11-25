Певица Анастасия Кумейко отличилась очередной эпатажной выходкой, которую еще долго будут вспоминать

Как передает Politeka.net, 34-летняя звезда, бывшая солистка группы Nikita, а ныне выступающая под псевдонимом DJ NANA, опубликовала провокативные кадры в своих "сториз" в Инстаграм.

Анастасия окончательно избавилась от стыда и одежды, оставшись в одних микрошортиках и с полотенцем на голове. Прикрыв бюст руками, девушка впечатлила страстным танцем, изящно двигаясь под музыку.

"Самые любимые танцы с холодильником. С этого танца все и началось...", - подписаны кадры.

В конце Кумейко поставила жирную точку, повернувшись к камере спиной и убрав руки с груди - девушка немного засветила лишнее, однако, думается, так все и было задумано.

Как известно, танцы возле холодильника, а также шпагаты - фишка Анастасии. Девушка частенько балует фанатов пикантными кадрами с кухни, при чем - не готовкой.

Ранее мы сообщали, что экс-Nikita повторила культовую сценку из фильма с Шерон Стоун "Основной инстинкт" - фокус с ногами удался на славу.

На Анастасии было черное платье с высоким разрезом, дабы ничто не мешало ей провернуть знаменательный финт.

Певица сидела в глубоком кресле, сложив ногу на ногу, которые затем эффектно поменяла местами. Правда часть пользователей немного расстроились, так как не успели разлядеть нечто "вкусненькое" - звезда включила перемотку на видео.

"Нана Стоуновна?🔥"; "Очень красивая!😍"; "Все отлично! 🤠 Там фольга?)"; "Эта фигурааа🔥❤️"; "С инстинктом то хорошо, а вот со зрением плохо😂", - отреагировали поклонники.

Напомним, соблазнительная экс-Nikita эффектно развалилась в кресле, распахнув пиджак: «Давайте начнем с…»

Как сообщала Politeka, развратную экс-участницу группы Nikita в прозрачном платье застали за утехами с мужчиной: «Хозяин».