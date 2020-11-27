Співачка Ані Лорак влаштувала насичене тренування і показала фігуру після чергового схуднення

Кілька тижнів тому співачка заявила, що вона дуже поправилася і готова голодувати хоч цілий день, щоб виправити ситуацію. Так як більшу частину артистка сидить вдома, вона розповіла, що пристрастилася до вечірніх походів до холодильника і почала частіше їсти всякі солодощі і трохи шкідливих продуктів. Проте, судячи з нових сторі, зірка швидко взяла себе в руки і змінила режим.

Кілька годин тому Кароліна опублікувала в сторіз на своїй сторінці в Instagram, в яких станцювала перед камерою і посвітила плоским животом і схудлою фігурою, що могло вразити шанувальників. На останньому концерті співачку висміяли за» відгодовані боки", а сьогодні вона вже в повній формі і виглядає помітно постройневшей.

Також Кароліна показала, як проходять її щоденні тренування в спортзалі. На представлених кадрах 42-річна Ані Лорак танцює в короткому спортивному ТОПі, легінсах і кросівках. До фотографії вона додала підпис: "ти можеш зробити це!».

Ми також писали, що раніше 42-річна артистка опублікувала свіжі кадри в мікроблозі в Instagram, на яких показала "шматочки" з нового кліпу.

У першому образі, на думку коментуючих, більше брутальності-зірка була в коротенькому ТОПі з спокусливим вирізом на грудях і брюках з високою талією, які "тісно" обліпили її пружний "горішок". Але головною родзинкою цього образу стала зачіска Кароліни. Дівчина наростила і випрямила волосся (або ж використовувала перуку), але її зовсім не впізнати.

У другому випадку співачка причепурилася в костюм перламутро-білого відтінку, блиснувши апетитним декольте, але на цей раз прикривши руки і животик. Волосся Лорак в цьому образі повернули свій колишній вигляд-злегка хвилясті і трохи довше плечей.

Користувачі кинулися обговорювати побачене:

"Неймовірний образ😍", " не цікавий,безглуздий,без історії, без красивої картинки... Ні про що...", "На першій фотці на себе не схожа💞років 20😊 🔥 🔥", " дуже подобається образ з довгим волоссям. Крутий наряд. Вам йде такий стиль. Ви дуже красива🖤 🖤 🖤", " перший образ такий зухвалий і стильний, а другий жіночний 🥰 вам все до лиця!", "перший образ шалено сподобався! вам дуже йдуть довге волосся🖤", " 1 зухвала, а 2 Така грайлива. Обидві по-своєму підкреслюють вашу особистість".

Нагадаємо, що худа Ані Лорак вразила молодим виглядом в стильній-міні сукні: "це взагалі ви?"

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