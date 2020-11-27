Певица Ани Лорак устроила насыщенную тренировку и показала фигуру после очередного похудения

Несколько недель назад певица заявила, что она очень поправилась и готова голодать хоть целый день, чтобы исправить ситуацию. Так как большую часть артистка сидит дома, она рассказала, что пристрастилась к вечерним походам к холодильнику и начала чаще есть всякие сладости и немного вредных продуктов. Тем не менее, судя по новым стори, звезда быстро взяла себя в руки и сменила режим.

Несколько часов назад Каролина опубликовала в сториз на своей странице в Instagram, в которых станцевала перед камерой и посветила плоским животом и похудевшей фигурой, что могло впечатлить поклонников. На последнем концерте певицу высмеяли за «откормленные бока», а сегодня она уже в полной форме и выглядит заметно постройневшей.

Также Каролина показала, как проходят ее ежедневные тренировки в спортзале. На представленных кадрах 42-летняя Ани Лорак танцует в коротком спортивном топе, леггинсах и кроссовках. К фотографии она добавила подпись: «Ты можешь сделать это!».

Мы также писали, что ранее 42-летняя артистка опубликовала свежие кадры в микроблоге в Инстаграм, на которых показала "кусочки" из нового клипа.

В первом образе, по мнению комментирующих, больше брутальности - звезда была в коротеньком топе с соблазнительным вырезом на груди и брюках с высокой талией, которые "тесно" облепившими ее упругий "орешек". Но главной изюминкой этого образа стала прическа Каролины. Девушка нарастила и выпрямила волосы (либо же использовала парик), но ее совсем не узнать.

Во втором случае певица принарядилась в костюм перламутро-белого оттенка, сверкнув аппетитным декольте, но на этот раз прикрыв руки и животик. Волосы Лорак в этом образе вернули свой прежний вид - слегка волнистые и чуть длиннее плеч.

Пользователи кинулись обсуждать увиденное:

"Невероятный образ😍", "Не интересный, дурацкий,без истории,без красивой картинки... Ни о чем...", "На первой фотке на себя не похожа💞Лет 20😊🔥🔥", "Очень нравится образ с длинными волосами. Крутой наряд. Вам идёт такой стиль. Вы очень красива🖤🖤🖤", "Первый образ такой дерзкий и стильный, а второй женственный🥰 Вам все к лицу!", "первый образ безумно понравился! вам очень идут длинные волосы🖤", "1 дерзкая, а 2 такая игривая. Обе по-своему подчёркивают вашу личность".

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