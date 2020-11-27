Співачка Алла Пугачова здивувала зовнішністю в домашній обстановці
Зірка нерідко ділиться зі своїми шанувальниками фото, які можуть обговорювати кілька днів, повідомляє Politeka.net. Цього разу російська знаменитість показала себе без макіяжу після лазні.
Рум'яна артистка вийшла з лазні, і відразу зробила селфі. Видно, що примадонна одягла шапку, з-під якої стирчало кілька мокрих локонів.
Також помітно, що Пугачова була в білому халаті.
Артистка широко посміхнулася, дивлячись в камеру блакитними очима. На обличчі зірки немає жодної зморшки, чи то через фільтри, чи то завдяки тьмяному освітленню. Виглядає співачка свіжо і досить молодо.
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"Всім, у кого сьогодні банний день.З легкою парою☺️ # банядома# без маски.😅", - написала артистка.
За 15 хвилин пост зібрав майже 20 тисяч лайків і багато коментарів.
"Улюблена наша😍 😍 😍", " з легким паром !)) 😘 😍 ", "Красуня"," клас🔥 🔥 🔥", " Ось це Я розумію - натуральна краса! ❤ ️ ❤ ️ ❤ ️ ", "Красива 😍 обличчя ідеальне 🌸", "на цьому фото ,дуже схожі з донькою Лізою", "Без маски, але з потужним фільтром"," яка краса", " Алла Борисівна, слів немає, до чого ж хороша! Залишайтеся, такою же, довше! Любимо, цінуємо, від щирого серця! 💖 💖 💖 💖 💖 💖 ", "Якщо чесно, то не впізнати, інша людина", "з легким паром вас))) ви супер👏 👏 🔥 🔥", - написали користувачі мережі.
Нагадаємо, Алла Пугачова позувала в дорогому інтер'єрі на тлі хитромудрої скульптури. На ній - чорне плаття довжиною до самої підлоги і з широкими рукавами. При цьому нотку грайливості такому, здавалося б, серйозному вбранню надає глибокий розріз на спідниці.
Нагадавши, скуйовджена Пугачова з синіми очима наробила шуму яскравим чином: "у будь-якому віці прекрасна!».
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