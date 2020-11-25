Двойняшки Аллы Пугачевой и Максима Галкина удивили трогательным видом рядом с прекрасной женщиной

Как сообщает Politeka.net, в социальной сети "Инстаграм" появилось фото Гарри и Лизы рядом с красоткой в клинике. Молодая женщина в белой медицинской форме обняла детей, которые нежно к ней прижались. В руках незнакомка держит букет цветов, вероятно, выданный в благодарность за услуги.

В комментариях поклонники звездной семьи раскрыли, что женщина является стоматологом, к которой водили Гарри и Лизу Галкиных. Многие пользователи сети обратили внимание, что врач очень похожа на малышей:

"Вот она, настоящая мама!"; "это их стамотолог и она родственница Максима"; "А может это мама (сурогатная)"; "Гари на неё похож и немного Лиза"; "если бы не знала их, то написала-мама с детьми🤗"; "Как мальчик похож на эту женщину 👍"; "Кто их мама или няня?"; "Не зря он с ними живет, часто ее вижу"; "Счастливы вместе! Правильно! И не важно кто кому кем приходится!!! Искренне рада за Вас!👏👏👏"; "Как же детки быстро растут"; "Стоматолог Альбина".

Тайна рождения Лизы и Гарри уже давно беспокоит поклонников их звездных родителей. Сама Алла Пугачева утверждает, что сохранила свои яйцеклетки и использовала их для оплодотворения суррогатной матери Елене Шириной, однако многие подозревают, что детей выносила певица и дочь Примадонны - Кристина Орбакайте.

Напомним, что дочь Пугачевой и Галкина покорила нежным образом рядом со стильным братом: "Чудо-дети"

Как сообщала Politeka, развлечения Пугачевой с маленькой Лизой восхитили сеть, Галкин снял все на видео: "Ты сначала посмотри...".

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