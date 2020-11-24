Российская певица Алла Пугачева страстно прижалась к своему бывшему мужу Филиппу Киркорову

Как пишет Politeka.net, несмотря на то, что Пугачева с Киркоровым развелись в 2005 году, а разошлись еще ранее, поклонники не перестают любить эту пару. Они регулярно постят в Инстаграм совместные фото звезд. Кроме этого, создают фанфики (выдуманные истории с реальными людьми или персонажами фильмов и книг). Один из них появился на фан-странице Пугачевой.

«Вот такая маленькая история получилась, спасибо за прочтение», - подписали фото авторы аккаунта.

На фото молодой Киркоров страстно прижался к Пугачевой и поцеловал ее в щеку. Артистка, которая спрятала глаза за солнцезащитными очками, ответила Филиппу, сжав губы в поцелуйчике.

Стоит отметить, что история получилась очень трогательной. Нынешний муж примадонны Максим Галкин мог бы приревновать. Под постом поклонники оставили массу приятных слов.

«Какая страсть», «Умничка наша! Получила колоссальное удовольствие от прочтения ФФ! С огромным нетерпением жду следующего шедевра!», «Как мило», «Шикарно!», «Как всегда на высоте», - пишут пользователи сети.

Напомним, что Пугачева и Киркоров поженились в 1994 году. Филипп был моложе артистки на 18 лет.

Напомним, что дочь Пугачевой и Галкина покорила нежным образом рядом со стильным братом: "Чудо-дети".

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