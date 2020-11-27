Певица Алла Пугачева удивила внешностью в домашней обстановке

Звезда нередко делится со своими поклонниками фото, которые могут обсуждать несколько дней, сообщает Politeka.net. В этот раз российская знаменитость показала себя без макияжа после бани.

Румяная артистка вышла из бани, и сразу сделала селфи. Видно, что примадонна надела шапку, из-под которой торчало несколько мокрых локонов.

Также заметно, что Пугачева была в белом халате.

Артистка широко улыбнулась, глядя в камеру голубыми глазами. На лице звезды нет ни одной морщинки, то ли из-за фильтров, то ли благодаря тусклому освещению. Выглядит певица свежо и довольно молодо.

"Всем, у кого сегодня банный день.С ЛЕГКИМ ПАРОМ❗️#банядома# без маски.😅", - написала артистка.

За 15 минут пост собрал почти 20 тысяч лайков и много комментариев.

"Любимая наша 😍😍😍", "С легким паром !))😘😍", "Красотка", "Класс🔥🔥🔥", "Вот это я понимаю - натуральная красота! ❤️❤️❤️", "Красивая 😍 Лицо идеальное 🌸", "На этом фото ,очень похожи с дочкой Лизой", "Без маски, но с мощным фильтром", "Какая прелесть", "Алла Борисовна, слов нет, до чего же хороша! Оставайтесь, такой же, подольше! Любим, ценим, от всего сердца! 💖💖💖💖💖💖", "Если честно, то не узнать, другой человек", "С легким паром вас))) вы супер 👏👏🔥🔥", - написали пользователи сети.

Напомним, Алла Пугачева позировала в дорогом интерьере на фоне замысловатой скульптуры. На ней - черное платье длиной до самого пола и с широкими рукавами. При этом нотку игривости такому, казалось бы, серьезному наряду придает глубокий разрез на юбке.

Напомним, взъерошенная Пугачева с синими глазами наделала шуму ярким образом: «В любом возрасте прекрасна!».

Как сообщала Politeka, дети Пугачевой и Галкина не смогли скрыть нежности к красотке-брюнетке, в Сети раскрыли ее имя.

Также Politeka писала, что разгоряченная Пугачева растаяла в объятиях бывшего мужа, Галкин будет ревновать.