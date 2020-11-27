Зірка "Дом-2", телеведуча і співачка Ольга Бузова показала, як злетіла над льодом

Артистка бере участь у проекті "Льодовиковий період", її партнером став олімпійський чемпіоном танців на льоду Дмитро Соловйов, передає Politeka.net.

Пара полюбилася глядачам за красиві номери та експерименти. Цього разу Бузова і зовсім вирішила злетіти над льодом.

Відповідне фото співачка опублікувала в своєму Instagram. Красуня одягла сукню, спідниця якої красиво майоріла на вітрі.

Наряд мав великий виріз на спині, а також він обтягнув невеликі груди Ольги. Видно, наскільки артистка худа, адже її ребра були видні неозброєним поглядом.

"🕊 🕊 🕊так, це я...🕊 . І я літала над льодом 🧊 у прямому сенсі цього слова🙏 🏻. Як думаєте, яку історію ми вам розповімо завтра? І під яку пісню ми каталися? чекаю ваші варіанти ❤️", - написала зірка.

Майже за годину пост зібрав понад 50 тисяч лайків і багато коментарів.

" Заворожує ❤️❤️🔥", "Нас б'ють,а ми літаємо", "Пташка моя 💙чекаю завтра, не буду гадати, хочу сюрпризу завтра 💙люблю", "«Люди не вірили»🕊", "Нарешті під твою ніжну пісню🤍завтра буде 🔥", "Крутишка😍😍😍😍", "МОЛОДЧИНА!", "Падати і знову підійматися?😂 😂 😂 ", "Красуня❤️", " Олечка, талановита і красива!!!",- написали користувачі мережі.

Нагадаємо, Ольга Бузова опублікувала фото, на якому постала з батьком, Ігорем Бузовим. Дівчина приурочила пост до його дня народження.

На знімку щаслива артистка притулилася до батька, а той її обійняв: разом вони тримали букет квітів.

"Тату, з днем народження 🥳 любимо тебе шалено ❤️ найкращий тато в світі🙏 🏻...",- написала співачка.

Нагадаємо, що щаслива Бузова не стримала емоцій, застрибнувши на руки до зоряного красеня:»Оля це заслужила...".

А ще Politeka писала, що щасливий коханець Ольги Бузової показав її кругленький животик: "вагітна...".