Зірка "Дом-2", телеведуча і співачка Ольга Бузова показала, як злетіла над льодом
Артистка бере участь у проекті "Льодовиковий період", її партнером став олімпійський чемпіоном танців на льоду Дмитро Соловйов, передає Politeka.net.
Пара полюбилася глядачам за красиві номери та експерименти. Цього разу Бузова і зовсім вирішила злетіти над льодом.
Відповідне фото співачка опублікувала в своєму Instagram. Красуня одягла сукню, спідниця якої красиво майоріла на вітрі.
Наряд мав великий виріз на спині, а також він обтягнув невеликі груди Ольги. Видно, наскільки артистка худа, адже її ребра були видні неозброєним поглядом.
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"🕊 🕊 🕊так, це я...🕊 . І я літала над льодом 🧊 у прямому сенсі цього слова🙏 🏻. Як думаєте, яку історію ми вам розповімо завтра? І під яку пісню ми каталися? чекаю ваші варіанти ❤️", - написала зірка.
Майже за годину пост зібрав понад 50 тисяч лайків і багато коментарів.
" Заворожує ❤️❤️🔥", "Нас б'ють,а ми літаємо", "Пташка моя 💙чекаю завтра, не буду гадати, хочу сюрпризу завтра 💙люблю", "«Люди не вірили»🕊", "Нарешті під твою ніжну пісню🤍завтра буде 🔥", "Крутишка😍😍😍😍", "МОЛОДЧИНА!", "Падати і знову підійматися?😂 😂 😂 ", "Красуня❤️", " Олечка, талановита і красива!!!",- написали користувачі мережі.
Нагадаємо, Ольга Бузова опублікувала фото, на якому постала з батьком, Ігорем Бузовим. Дівчина приурочила пост до його дня народження.
На знімку щаслива артистка притулилася до батька, а той її обійняв: разом вони тримали букет квітів.
"Тату, з днем народження 🥳 любимо тебе шалено ❤️ найкращий тато в світі🙏 🏻...",- написала співачка.
Нагадаємо, що щаслива Бузова не стримала емоцій, застрибнувши на руки до зоряного красеня:»Оля це заслужила...".
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