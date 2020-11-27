Звезда "Дом-2", телеведущая и певица Ольга Бузова показала, как взлетела надо льдом

Артистка принимает участие в проекте "Ледниковый период", ее партнером стал олимпийский чемпионом танцев на льду Дмитрий Соловьев, передает Politeka.net.

Пара полюбилась зрителям за красивые номера и эксперименты. В этот раз Бузова и вовсе решила взлететь надо льдом.

Соответствующее фото певица опубликовала в своем Инстаграм. Красотка надела платье, юбка которого красиво развевалась на ветру.

Наряд имел большой вырез на спине, а также он обтянул небольшую грудь Ольги. Видно, насколько артистка худая, ведь ее ребра были видны невооруженным взглядом.

"🕊🕊🕊 да, это я...🕊 . И я летала надо льдом 🧊 В прямом смысле этого слова 🙏🏻 . Как думаете, какую историю мы вам расскажем завтра? И под какую песню мы катались? 🥰 Жду ваши варианты ❤️", - написала звезда.

Почти за час пост собрал более 50 тысяч лайков и много комментариев.

" Завораживает ❤️❤️🔥", "Нас бьют,а мы летаем", "Птичка моя 💙жду завтра, не буду гадать, хочу сюрприза завтра 💙люблю", "«Люди не верили»🕊", "Наконец-то под твою самую нежную песню🤍завтра будет 🔥", "Крутышка😍😍😍😍", "МОЛОДЧИНА!", "Падать и снова подниматься?😂😂😂", "Красотка ❤️", "Олечка, талантливая и красивая!!!", - написали пользователи сети.

Напомним, Ольга Бузова опубликовала фото, на котором предстала с отцом, Игорем Бузовым. Девушка приурочила пост к его дню рождения.

На снимке счастливая артистка прижалась к отцу, а тот ее обнял: вместе они держали букет цветов.

"Папуля, с днём рождения 🥳 Любим тебя безумно ❤️ лучший папа в мире 🙏🏻...", - написала певица.

Напомним, что счастливая Бузова не сдержала эмоций, запрыгнув на руки к звездному красавчику: «Оля это заслужила…».

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