Звезда "Дом-2", телеведущая и певица Ольга Бузова показала, как взлетела надо льдом
Артистка принимает участие в проекте "Ледниковый период", ее партнером стал олимпийский чемпионом танцев на льду Дмитрий Соловьев, передает Politeka.net.
Пара полюбилась зрителям за красивые номера и эксперименты. В этот раз Бузова и вовсе решила взлететь надо льдом.
Соответствующее фото певица опубликовала в своем Инстаграм. Красотка надела платье, юбка которого красиво развевалась на ветру.
Наряд имел большой вырез на спине, а также он обтянул небольшую грудь Ольги. Видно, насколько артистка худая, ведь ее ребра были видны невооруженным взглядом.
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"🕊🕊🕊 да, это я...🕊 . И я летала надо льдом 🧊 В прямом смысле этого слова 🙏🏻 . Как думаете, какую историю мы вам расскажем завтра? И под какую песню мы катались? 🥰 Жду ваши варианты ❤️", - написала звезда.
Почти за час пост собрал более 50 тысяч лайков и много комментариев.
" Завораживает ❤️❤️🔥", "Нас бьют,а мы летаем", "Птичка моя 💙жду завтра, не буду гадать, хочу сюрприза завтра 💙люблю", "«Люди не верили»🕊", "Наконец-то под твою самую нежную песню🤍завтра будет 🔥", "Крутышка😍😍😍😍", "МОЛОДЧИНА!", "Падать и снова подниматься?😂😂😂", "Красотка ❤️", "Олечка, талантливая и красивая!!!", - написали пользователи сети.
Напомним, Ольга Бузова опубликовала фото, на котором предстала с отцом, Игорем Бузовым. Девушка приурочила пост к его дню рождения.
На снимке счастливая артистка прижалась к отцу, а тот ее обнял: вместе они держали букет цветов.
"Папуля, с днём рождения 🥳 Любим тебя безумно ❤️ лучший папа в мире 🙏🏻...", - написала певица.
Напомним, что счастливая Бузова не сдержала эмоций, запрыгнув на руки к звездному красавчику: «Оля это заслужила…».
А еще Politeka писала, что счастливый любовник Ольги Бузовой показал ее округлившийся животик: "Беременна...".