Дружина відомого українського телеведучого програми "Світ навиворіт" Дмитра Комарова Олександра Кучеренко поділилася своїми секретами по догляду за собою
Про це повідомляє Politeka з посиланням на ТСН.
Вона зазначила, що в холодний період шкіра і волосся як ніколи потребують особливого догляду. Для того, щоб не пересушувати шкіру, Кучеренко відмовляється від всієї косметики, яка матує і сушить.
Для волосся кохана Дмитра використовує живильні маски,а також завжди готує волосся перед укладкою - використовує засоби для термозахисту.
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Ведуча і модель також зізналася, що в неї є "сталеве" правило: відразу після зйомок змивати косметику. Для цього вона використовує натуральну олію, потім умивається крем-пінкою і тонізує шкіру лосьйоном.
Також красуня поділилась своїм незвичним секретом захисту губ від холоду та вітру. Також в "арсеналі" моделі є ще один дуже цікавий і незвичний засіб для домашнього догляду. але це вже, як вона сама сказала, "зовсім інша історія".
"Коли від вітру і холоду потріскалися губи, то у мене є свій лайфхак - я змащую їх на ніч... медом! Повірте, працює ідеально. І спати солодко. А ще для краси і молодості я наношу жир сушених жаб, які чоловік привіз з Китаю. Але це вже зовсім інша історія", - розповіла дружина Комарова.
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