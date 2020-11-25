Ведучий популярної програми "Світ навиворіт" Дмитро Комаров розповів про відкриття, яке зробив під час поїздки в Китай
Як повідомляє Politeka.net, відомий мандрівник поділився новим постом у своєму Instagram. У ньому він розповів про недавню поїздку в Китай.
"Все життя я пив чай, але тільки в Китаї дізнався, що все життя робив це неправильно. На батьківщині чаю, в Піднебесній, я відкрив для себе цей напій заново. І він змінив мій підхід і до процесу чаювання, і до свого здоров'я", - зізнався Комаров.
За його словами, тепер він почав розбиратися в чаях і правильно заварювати цей напій. Ведучий також дізнався, який чай краще пити вранці, а який – на ніч.
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"Саме в Китаї я почав пити по 3 літри чаю в день, і за місяць скинув 10 кілограмів... і вперше побачив і тримав в руках пачку чаю за 125 тисяч доларів – це був справжній шок. Як, ну як чай може коштувати дорожче квартири?... А ще я знайшов спосіб, як на чаї можна розбагатіти", - поділився спогадами ведучий.
Він також поділився цілою серією тематичних фото з поїздки, зроблених під час традиційної китайської чайної церемонії.
Шанувальники ведучого з цікавістю відреагували на його розповідь і буквально засипали його лайками.
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