Жена известного украинского телеведущего программы "Мир наизнанку" Дмитрия Комарова Александра Кучеренко поделилась своими секретами по уходу за собой

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на ТСН.

Она отметила, что в холодный период кожа и волосы как никогда нуждаются в особом уходе. Для того, чтобы не пересушивать кожу, Кучеренко отказывается от всей косметики, которая матирует и сушит.

Для волос возлюбленная Дмитрия использует питательные маски, а также всегда подготавливает волосы перед укладкой - испоьзует средства для термозащиты.

Ведущая и модель также призналась, что у нее есть "стальное" правило: сразу же после съемок смывать с лица макияж. Для этого она использует натуральное масло, а потом умывается крем-пенкой и наносит лосьон, чтобы тонизировать кожу.

Также красавица поделилась своим необычным секретом защиты губ от холода и ветра.

"Когда от ветра и холода потрескались губы, то у меня есть свой лайфхак - я смазываю их на ночь... медом! Поверьте, работает идеально. И спать сладко", - рассказала она.

Кроме того, модель поделилась еще одним секретом домашнего ухожа. Такое средство вряд ли можно найти в свободном доступе в Украине, но супруга Комарова уверяет, что оно очень єффективное, хоть звучит и, мягко говоря странно.

"А еще для красоты и молодости я наношу жир сушеных лягушек, которые муж привез из Китая. Но это уже совсем другая история", - поделилась она.

Напомним, Комаров из "Мира наизнанку" признался, что сделал его счастливым в новом путешествии: "поздно вечером я...".

Как сообщала Politeka, Комаров из "Мир наизнанку" сообщил о радостном событии в семье и показал двойняшек: "Мечта сбылась!".

Также Politeka писала, что Комаров из "Мир наизнанку" неожиданно заговорил о своей замене, поразив подробностями.