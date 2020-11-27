Жена известного украинского телеведущего программы "Мир наизнанку" Дмитрия Комарова Александра Кучеренко поделилась своими секретами по уходу за собой
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на ТСН.
Она отметила, что в холодный период кожа и волосы как никогда нуждаются в особом уходе. Для того, чтобы не пересушивать кожу, Кучеренко отказывается от всей косметики, которая матирует и сушит.
Для волос возлюбленная Дмитрия использует питательные маски, а также всегда подготавливает волосы перед укладкой - испоьзует средства для термозащиты.
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Ведущая и модель также призналась, что у нее есть "стальное" правило: сразу же после съемок смывать с лица макияж. Для этого она использует натуральное масло, а потом умывается крем-пенкой и наносит лосьон, чтобы тонизировать кожу.
Также красавица поделилась своим необычным секретом защиты губ от холода и ветра.
"Когда от ветра и холода потрескались губы, то у меня есть свой лайфхак - я смазываю их на ночь... медом! Поверьте, работает идеально. И спать сладко", - рассказала она.
Кроме того, модель поделилась еще одним секретом домашнего ухожа. Такое средство вряд ли можно найти в свободном доступе в Украине, но супруга Комарова уверяет, что оно очень єффективное, хоть звучит и, мягко говоря странно.
"А еще для красоты и молодости я наношу жир сушеных лягушек, которые муж привез из Китая. Но это уже совсем другая история", - поделилась она.
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