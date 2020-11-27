Відома модель Кайлі Дженнер показала себе в незвичайному образі
На фото Кайлі позує в білому топі, з якого випирає пишний бюст красуні. Образ Дженнер доповнила штанами, які приспустила на одній стороні. Дівчина стояла в босоніжках, а волосся залишила розпущеним. Про це пише Politeka.net з посиланням на фан-сторінку знаменитості.
"Нова гра в сторі сьогодні", - написав адміністратор фан-аккаунта.
Фанати не ставили лайки і не писали Коментарі, так як в сторі Instagram немає подібних інструментів.
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Повідомлялося, що модель і бізнесвумен Кайлі Дженнер спокусила формами разом зі своєю подружкою.
Варто відзначити, що архівний знімок зірка розмістила у своєму сторіс. Обидві знаменитості вбралися в обтягуючі напівпрозорі сукні різних кольорів.
Ми писали, що молодша сестра Кім Кардашьян, відома модель Кайлі Дженнер постала в спокусливому образі.
Зірка одягла костюм з чорно-сірої тканини, який склали лосини і облягаючий рваний топ з тканини імітує зміїну шкіру, а також родзинка лука – асиметричне декольте, яке практично повністю оголило груди Дженнер і маска кобри на голові.
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