Відома модель Кайлі Дженнер показала себе в незвичайному образі

На фото Кайлі позує в білому топі, з якого випирає пишний бюст красуні. Образ Дженнер доповнила штанами, які приспустила на одній стороні. Дівчина стояла в босоніжках, а волосся залишила розпущеним. Про це пише Politeka.net з посиланням на фан-сторінку знаменитості.

"Нова гра в сторі сьогодні", - написав адміністратор фан-аккаунта.

Фанати не ставили лайки і не писали Коментарі, так як в сторі Instagram немає подібних інструментів.

Повідомлялося, що модель і бізнесвумен Кайлі Дженнер спокусила формами разом зі своєю подружкою.

Варто відзначити, що архівний знімок зірка розмістила у своєму сторіс. Обидві знаменитості вбралися в обтягуючі напівпрозорі сукні різних кольорів.

Ми писали, що молодша сестра Кім Кардашьян, відома модель Кайлі Дженнер постала в спокусливому образі.

Зірка одягла костюм з чорно-сірої тканини, який склали лосини і облягаючий рваний топ з тканини імітує зміїну шкіру, а також родзинка лука – асиметричне декольте, яке практично повністю оголило груди Дженнер і маска кобри на голові.

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