Британська супермодель і актриса Наомі Кемпбелл несподівано повністю роздяглася

Модель відома своїм скандальним характером, повідомляє Politeka.net. Красуня ніколи не боялася кинути виклик суспільству, постаючи в найвідвертіших образах.

Наомі балує своєю стрункою фігурою, і цього разу навіть вирішила продемонструвати її без одягу.

Модель лягла на стіл серед білих свічок, ніби головне блюдо. Наомі трохи вигнулась, демонструючи ряд ребер.

Груди моделі піднялися, на ній можна помітити лише довгі намиста.

Модель схопилася за волосся, вона закрила очі і відкрила губи, зображуючи пристрасть.

Кадр вийшов дуже гарячим і відвертим, але не зібрав багато лайків і коментарів, адже в сторіс немає такої можливості. Швидше за все, зірка отримала масу відгуків у своєму директі.

Зазначимо, зірка з юних років займалася танцями. Дівчині передалася пластика від матері. Красуня росла в сім'ї, де її намагався виховувати вітчим.

Майбутня зірка старалася приходити додому пізніше, так на одній з прогулянок, вона зустріла скаута паризького модельного агентства Бета Болдта, який запропонував їй стати моделлю. Після цього у Наомі з'явилася популярність в модельному бізнесі.

Пізніше зірка отримала своє прізвисько "Чорна Пантера", і досі вона вважається однією з найкрасивіших жінок світу.

Нагадаємо, Наомі Кемпбелл блиснула своїми досконалостями в одній нижній білизні. Зірка позувала в такому вигляді на столі з тортами, тістечками, печивом та іншими солодощами. Красуня стала головною солодкістю або, можна сказати, делікатесом на столі.

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