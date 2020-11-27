Британская супермодель и актриса Наоми Кэмпбелл неожиданно полностью разделась

Модель известна своим скандальным характером, сообщает Politeka.net. Красотка никогда не боялась кинуть вызов обществу, представая в самых откровенных образах.

Наоми балует своей стройной фигурой, и в этот раз даже решила продемонстрировать ее без одежды.

Модель легла на стол среди белых свечей, будто главное блюдо. Наоми немного выгнулась, демонстрируя ряд ребер.

Грудь модели приподнялась, на ней можно заметить лишь длинные бусы.

Модель схватилась за волосы, она закрыла глаза и приоткрыла губы, изображая страсть.

Кадр получился очень горячим и откровенным, но не собрал много лайков и комментариев, ведь в сторис нет такой возможности. Скорее всего, звезда получила массу отзывов в своем директе.

Отметим, звезда с юных лет занималась танцами. Девушке передалась пластика от матери. Красотка росла в семье, где ее пытался воспитывать отчим.

Будущая звезда старалась приходить домой позже, так на одной из прогулок, она встретила скаута парижского модельного агентства Бета Болдта, который предложил ей стать моделью. После этого у Наоми появилась популярность в модельном бизнесе.

Позже звезда получила свое прозвище "Черная Пантера", и до сих пор она считается одной из самых красивых женщин мира.

Напомним, Наоми Кэмпбелл блеснула своими совершенствами в одном нижнем белье. Звезда позировала в таком виде на столе с тортами, пирожными, печеньями и другими сладостями. Красотка стала главной сладостью или, можно сказать, деликатесом на столе.

Напомним, безупречная Наоми Кэмпбелл без лифчика распахнула пиджак

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