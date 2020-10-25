Легендарная британская супермодель и актриса Наоми Кэмпбелл восхитила поклонников, похваставшись фигурой в одной сетке

Снимок знаменитость выбросила в Instagram, передает Politeka.

«На улице холодно», - коротко говорится в подписи.

Обратим внимание, что на фотографии Кэмпбелл позирует в наряде в сетку, а на голове у знаменитости виднеется меховая накидка. При этом из-за наряда в кадр попали безупречные изгибы знаменитости, на что обратили внимание ее поклонники.

«Ущипните меня», «Наоми – хороша, как всегда», «ты богиня», «безупречная красота. Ты с каждым снимком выглядишь лучше и лучше», - пишут они.

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На фото Наоми позировала совсем без белья и одежды. В кадре было две рамки, второй модель прикрыла первый снимок, где она в наряде "Евы". На втором фото Кэмпбелл уже прикрыла свои пикантные места. Волосы у женщины были распущены, а за них модель взялась руками. Кадры получились очень живыми и соблазнительными.

Уточним, что поклонники залайкали снимок кумира, оставив под ним несколько тысяч комментариев.

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