Відома українська телеведуча Даша Трегубова, зірка "Х-фактора", показала, що відбувалося на зйомках за лаштунками

На кадрах Даша позувала в піджаку, під яким можна побачити прозорий наряд, в який втиснуть пружний бюст. На другому кадрі дівчина вже стояла топлес і стискала руками груди. Образ Трегубова доповнила довгою сукнею. В самому кінці телеведуча була без білизни та одягу, прикриваючись тільки стільцем. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Добрий ранок. Цей бекстейдж нової фотосесії з @vodchenko_anastasia присвячується Дженніфер Лопес)", - написала зірка під знімком.

Фанати подивилися ролик більше двох тисяч разів і написали коментарі:

"Вогняна фотосесія спокусливої спокусниці", " шикарна богиня!!! Супер!!!", "Ах яка неймовірно дорога, сексуальна Діва", "Оо ну дуже красиві ноги Даша, красуня", "клас, дуже красиво", " Ух-ти красотища яка!!!".

Повідомлялося, що українська актриса і ведуча проекту «Х-Фактор» Даша Трегубова підкорила фатальним образом з червоною помадою.

У своєму пості Трегубова розповіла про зйомки в новому проекті. Так, з'ясувалося, що актрисі дісталася роль справжньої стерви, чому вона, судячи з усього, дуже рада.

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