Відома українська телеведуча Даша Трегубова, зірка "Х-фактора", показала, що відбувалося на зйомках за лаштунками
На кадрах Даша позувала в піджаку, під яким можна побачити прозорий наряд, в який втиснуть пружний бюст. На другому кадрі дівчина вже стояла топлес і стискала руками груди. Образ Трегубова доповнила довгою сукнею. В самому кінці телеведуча була без білизни та одягу, прикриваючись тільки стільцем. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.
"Добрий ранок. Цей бекстейдж нової фотосесії з @vodchenko_anastasia присвячується Дженніфер Лопес)", - написала зірка під знімком.
Фігуриста Дженніфер Лопес у відвертому вбранні покрутила стегнами перед спекотними красенями: "Смачно!"
Хижа Анджеліна Джолі в трусиках забула про скромність і показала солодкі місця: "Чарівна дівчинка"
Орбакайте без штанів вразила безсоромністю під ялинкою, Пугачовій краще не дивитися: "Що це?"
"Склала одяг на березі і попливла": на Одещині вчителька зробила фатальний крок, кадри трагедії
Фанати подивилися ролик більше двох тисяч разів і написали коментарі:
"Вогняна фотосесія спокусливої спокусниці", " шикарна богиня!!! Супер!!!", "Ах яка неймовірно дорога, сексуальна Діва", "Оо ну дуже красиві ноги Даша, красуня", "клас, дуже красиво", " Ух-ти красотища яка!!!".
Повідомлялося, що українська актриса і ведуча проекту «Х-Фактор» Даша Трегубова підкорила фатальним образом з червоною помадою.
У своєму пості Трегубова розповіла про зйомки в новому проекті. Так, з'ясувалося, що актрисі дісталася роль справжньої стерви, чому вона, судячи з усього, дуже рада.
Нагадаємо, ведуча "Х-фактора" Трегубова приголомшила бездоганними формами в облягаючій сукні
А ще Politeka писала, що ведуча "Х-фактора" Трегубова в мереживній білизні звела з розуму рум'янцем і ніжною шкірою
Також Politeka повідомляла, що ведуча "Х-фактора" Трегубова дала спеку на столі, зачарувавши чоловіків білосніжним декольте