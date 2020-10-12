Известная украинская телеведущая Даша Трегубова, звезда "Х-фактора", показала, как проводит подготовку

На кадрах Даша позировала в розовом купальнике, демонстрируя свои умения у шеста. Красавица соблазнительно выгибалась и училась танцевать на больших каблуках. На второй локации Трегубова уже была в спортивной одежде и перчатках, где она занималась борьбой с тренером. Видео получилось максимально эффектным. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Как же это круто!! Когда подготовка для очень классных ролей происходит именно так", - написала звезда.

Фанаты посмотрели ролик более 2 тысяч раз и написали комментарии:

"Вы большая молодец, Даша !) Так много энергии, трудолюбия и вашей души в каждой тренировке", "Ох и круто", "Это труд, сила воли, ну и очень красиво и интересно, моя дочь занимается я вижу как это, когда есть на самом деле. Синяки и травмы, Вам желаю всего самого хорошего", "Талантливо".

Сообщалось, что 40-летняя украинская актриса, ведущая проекта "Х-фактор" Даша Трегубова соблазнила пикантными кадрами.

На одних кадрах раздетая Трегубова посветила прелестями в кружевном нижнем белье, сбросив с себя бесформенный плащ-дождевик. На других - дерзкая Даша запрыгнула в постель в красном пеньюаре.

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