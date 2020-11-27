Известная украинская телеведущая Даша Трегубова, звезда "Х-фактора", показала, что происходило на съемках за кулисами

На кадрах Даша позировала в пиджаке, под которым можно увидеть прозрачный наряд, в который втиснут упругий бюст. На втором кадре девушка уже стояла топлес и сжимала руками грудь. Образ Трегубова дополнила длинным платьем. В самом конце телеведущая была без белья и одежды, прикрываясь только стулом. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Доброе утро. Этот бэкстейдж новой фотосессии с @vodchenko_anastasia посвящается Дженнифер Лопес)", - написала звезда под снимком.

Фанаты посмотрели ролик более двух тысяч раз и написали комментарии:

"Огненная фотосессия соблазнительной искусительницы", "Шикарная богиня!!! Супер!!!", "Ах Какая Невероятно дорогая, сексуальная дива", "Оо ну очень красивые ноги Даша, красотка", "Класс, очень красиво", " Ух-ты красотища какая!!!".

Сообщалось, что украинская актриса и ведущая проекта «Х-Фактор» Даша Трегубова покорила роковым образом с красной помадой.

В своем посте Трегубова рассказала о съемках в новом проекте. Так, выяснилось, что актрисе досталась роль настоящей стервы, чему она, судя по всему, очень рада.

Напомним, ведущая «Х-фактора» Трегубова огорошила безупречными формами в облегающем платье

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