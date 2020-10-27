40-летняя украинская актриса, ведущая проекта "Х-фактор" Даша Трегубова соблазнила пикантным видом

Как пишет Politeka.net, у себя в Инстаграм красотка опубликовала фото, на котором позировала в весьма откровенном наряде.

На звезде было одето черное кружевное боди, которое обтянуло ее аккуратную грудь и подчеркнуло тонкую талию. Сверху Трегубова набросила кофту, которая, впрочем, почти ничего не скрыла.

В глаза бросается едва заметный румянец на щеках женщины, который сводит с ума ее поклонников. Кроме этого, благодаря хорошему свету можно рассмотреть соблазнительные изгибы и нежную кожу красотки.

На фото Даша загадочно смотрит в кадр. Ее глаза светятся как звезды.

«Сегодня перебросив ноги,

как в фильме основной инстинкт,

с размаху порвала мениски

и выбила мужчине зуб», - подписала фото Трегубова, добавив, что это четверостишье соответствует ее сегодняшнему настроению.

За короткий промежуток времени ее фото оценили более тысячи раз. В комментариях яркой звезде стали оставлять массу приятных слов.

«Сногсшибательная красотка!», «Очень красивая», «Леди очарование», «боже, какая красавица!», «В опасных тенетах царства Цирцеи», «Обалденная женщина», «Вы богиня», - пишут пользователи сети.

Напомним, что Даша Трегубова в кружеве и латексе сверкнула красотой: после такого фото не уснуть.

Как сообщала Politeka, Трегубова дала жару на столе, очаровав мужчин белоснежным декольте: "Это слишком...".

Также Politeka писала, что Трегубова покорила горячими танцами на шесте и умениями на ринге: "Талантливо".