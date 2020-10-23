Украинская актриса и ведущая вокального шоу «Х-Фактора» Даша Трегубова покрасовалась своей фигурой в компании двух обаятельных спутников

Она выложила в своем микроблоге "Инстаграм" совместное фото с красавцами, на котором показала яркий осенний образ, передает Politeka.net. Знаменитость надела белое приталеное платье с длинными рукавами и смелым декольте, а также элегантные черные туфельки. Даша Трегубова поучаствовала в фотосессии на улице, взяв под руки мужчин в темно-синих костюмах.

После прогулки на свежем воздухе, телеведущая зашла в кафе. Первым делом Даша забралась на стол летней терассы, бесцеремонно опершись рукой на надежное плечо одного из своих кавалеров - другой же наблюдал за действиями обаятельной красотки из кресла. После Трегубова вошла в главный зал, изучила меню и сделала заказ под пристальными взглядами мужчин.

Пользователи социальной сети пришли в восторг от такого образа знаменитой ведущей:

"Даааа! 🥂🥂 И осень совершенно иная становится!😊"; "Божественная красотка! 👑"; "ну красавица! 😻"; "Это слишком красиво 😍😍😍"; "Дарья,вы такая всегда красивая и в окружении ну очень интересных юношей. Хотя... Ну как же им быть не интересными,если рядом такой цветок,как вы?👍👏💗"; "Отпадный образ! Даша,Вы как всегда, неотразимы и ослепительны!❤️💕💘🔥💣💣💣".

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