Украинская актриса Даша Трегубова, которая является ведущей проекта «Х-фактор», впечатлила красотой на фестивале
Как рассказывает Politeka, фотографии были опубликованы в Instagram.
«Любимый проект #дашачитает #дашачитає получил приз за лучший социальный ролик на международном интернет-фестивале Star Independent. Мне оочень приятно! (Одухотворенное лицо можно увидеть на третьем фото😂). Спасибо всем причастным», - говорится в сообщении.
Уточним, что проект «Дашачитает» заключается в том, что Трегубова на камеру исполняет невероятное чтение стихов. Сам пост знаменитость сопровождала снимками с мероприятия. На них она позирует в черном облегающем платье, которое эффектно подчеркивает ее и без того безупречную фигуру.
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«Заслужено. Даша, ты на этих фотках очень красивая», «Дарья, поздравляю с заслуженной наградой! Дальше-награда кинорежиссера», «Поздравляю! Это мировой успех и признание! Так держать», «уверен – дальше будет больше», - пишут ее поклонники.
До этого мы рассказывали, что 40-летняя украинская актриса, ведущая проекта "Х-фактор" Даша Трегубова соблазнила пикантным видом
Напомним, что Даша Трегубова в кружеве и латексе сверкнула красотой: после такого фото не уснуть.
Как сообщала Politeka, Трегубова дала жару на столе, очаровав мужчин белоснежным декольте: "Это слишком...".
Также Politeka писала, что Трегубова покорила горячими танцами на шесте и умениями на ринге: "Талантливо".