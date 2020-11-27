Модель постала в досить сміливому образі

39-річна світська левиця, епатажна телеведуча і модель Періс Хілтон поділилася відвертим кадром

Зірка придбала величезну популярність у 2000-х, пише Politeka.net. Зараз модель вже не так відома, але все ж завжди залишається на слуху.

Періс любить публікувати в своєму Instagram фото і відео, коли вона була зовсім юною. Цього разу красуня порадувала шанувальників архівним фото в сторіс.

Модель постала без білизни в салатовій маєчці, з якої визирав невеликий бюст.

Блондинка одягла маленькі шортики, які ледь щось прикривали, адже вирізи з боків скріплювалися пов'язками.

Завершили образ прикраси, яскравий макіяж і висока зачіска.

У такому відвертому образі Періс позувала на вулиці.

Красуня піднесла до губ морозиво, яке вже почало танути.

"Я сподіваюся у тебе прекрасний день, королево", - підписаний знімок.

Кадр в сторіс не зібрав багато лайків і коментарів, адже у відкритому доступі зробити це неможливо.

Раніше повідомлялося, що Періс Хілтон постала у відвертій позі без білизни. Зірка сперлася об стіну, широко розставивши ноги в босоніжках на тонких шпильках.

"Грайлива блондинка" позувала в рожевих трусиках, ледь не засвітивши найінтимніше в них.

Красуня була без ліфчика, надівши зверху лише шкіряну куртку.

Раніше ми писали, що Періс Хілтон постала в червоній довгій сукні з величезним вирізом з якого спокусливо визирали груди. Корсет, який обтягнув тонку талію, також "допоміг" бюсту підстрибнути.

Періс виставила струнку ніжку з довгого розрізу, блиснувши шовковою шкірою.

Нагадаємо, що Періс Хілтон без сорому встала в пікантну позу в екстремальному міні: "Ух, пустунка".

Також Politeka писала, що зухвала Періс Хілтон повністю роздяглася, прикривши принади квітами: "справжня фея».