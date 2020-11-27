39-річна світська левиця, епатажна телеведуча і модель Періс Хілтон поділилася відвертим кадром
Зірка придбала величезну популярність у 2000-х, пише Politeka.net. Зараз модель вже не так відома, але все ж завжди залишається на слуху.
Періс любить публікувати в своєму Instagram фото і відео, коли вона була зовсім юною. Цього разу красуня порадувала шанувальників архівним фото в сторіс.
Модель постала без білизни в салатовій маєчці, з якої визирав невеликий бюст.
Блондинка одягла маленькі шортики, які ледь щось прикривали, адже вирізи з боків скріплювалися пов'язками.
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Завершили образ прикраси, яскравий макіяж і висока зачіска.
У такому відвертому образі Періс позувала на вулиці.
Красуня піднесла до губ морозиво, яке вже почало танути.
"Я сподіваюся у тебе прекрасний день, королево", - підписаний знімок.
Кадр в сторіс не зібрав багато лайків і коментарів, адже у відкритому доступі зробити це неможливо.
Раніше повідомлялося, що Періс Хілтон постала у відвертій позі без білизни. Зірка сперлася об стіну, широко розставивши ноги в босоніжках на тонких шпильках.
"Грайлива блондинка" позувала в рожевих трусиках, ледь не засвітивши найінтимніше в них.
Красуня була без ліфчика, надівши зверху лише шкіряну куртку.
Раніше ми писали, що Періс Хілтон постала в червоній довгій сукні з величезним вирізом з якого спокусливо визирали груди. Корсет, який обтягнув тонку талію, також "допоміг" бюсту підстрибнути.
Періс виставила струнку ніжку з довгого розрізу, блиснувши шовковою шкірою.
Нагадаємо, що Періс Хілтон без сорому встала в пікантну позу в екстремальному міні: "Ух, пустунка".
Також Politeka писала, що зухвала Періс Хілтон повністю роздяглася, прикривши принади квітами: "справжня фея».