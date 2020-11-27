Модель предстала в довольно смелом образе

39-летняя светская львица, эпатажная телеведущая и модель Пэрис Хилтон поделилась откровенным кадром

Звезда приобрела огромную популярность в 2000-х, пишет Politeka.net. Сейчас модель уже не так известна, но все же всегда остается на слуху.

Пэрис любит публиковать в своем Инстаграм фото и видео, когда она была совсем юной. В этот раз красотка порадовала поклонников архивным фото в сторис.

Модель предстала без белья в салатовой маечке, из которой выглядывал небольшой бюст.

Блондинка надела маленькие шортики, которые едва что-то прикрывали, ведь вырезы по бокам скреплялись повязками.

Завершили образ украшения, яркий макияж и высокая прическа.

В таком откровенном образе Пэрис позировала на улице.

Красотка поднесла к губам мороженое, которое уже начало таять.

"Я надеюсь у тебя прекрасный день, королева", - подписан снимок.

Кадр в сторис не собрал много лайков и комментариев, ведь в открытом доступе сделать это невозможно.

Ранее сообщалось, что Пэрис Хилтон предстала в откровенной позе без белья. Звезда оперлась об стену, широко расставив ноги в босоножках на тонких шпильках.

"Игривая блондинка" позировала в розовых трусиках, едва не засветив самое интимное в них.

Красотка была без лифчика, надев сверху лишь кожаную куртку.

Ранее мы писали, что Пэрис Хилтон предстала в красном длинном платье с огромным вырезом из которого соблазнительно выглядывали груди. Корсет, который обтянул тонкую талию, также "помог" бюсту подпрыгнуть.

Пэрис выставила стройную ножку из длинного разреза, сверкнув шелковой кожей.

Напомним, что Пэрис Хилтон без стыда встала в пикантную позу в экстремальном мини: "Ух, проказница".

Также Politeka писала, что дерзкая Пэрис Хилтон полностью разделась, прикрыв прелести цветами: «Настоящая фея».