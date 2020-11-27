У мережі з'явилось фото дітей Алли Пугачової, Філіпа Кіркорова і Христини Орбакайте

Про це повідомляє Politeka з посиланням на сторінку insta_zvezdagram у соцмережі.

Так, на світлині можна побачити доньку Кіркорова Аллу-Вікторію, доньку Алли Пугачової та Максима Галкіна Лізу, а також їхнього сина Гаррі, та сина Христини Орбакайте Дені.

"Можна Ваш лайк такій милій компанії?))", - йдеться в підписі до фото.

Слід зазначити, що всі діти відрізняються дуже яскравою зовнішністю, а в коментарях багато хто зауважив, що вони навіть схожі між собою.

"Чергова партія зірок", "Діти Галкіна одразу відрізняються своєю єдністю і родством. Одразу видно, що один переживає за іншого. Милота", "Чому всі діти на одне обличчя? У них або один батько, або одна мати", "Всі хлопчики однакові, ще б сина Стоцької туди, і не дізнаєшся, де чий", "А без критики дітей ніяк? Гарні діти, всі різні", "Гарні діточки", Золота молодь", "Всі милі і красиві", "Тусовка", "Майбутні зірки", "Ліза красуня", "Діти, будьте всі щасливі і здорові", "Ліза така красуня, янголятко", - пишуть в коментарях.

Нагадаємо, що задоволеного Кіркорова застукали в обнімку з чоловіком, фото вже в мережі: "чекаємо продовження...".

А ще Politeka писала, що повністю посивілий Філіп Кіркоров з'явився без перуки, правдиві кадри: зовсім дідусь.

Також Politeka повідомляла, що Кіркоров полетів в Дубаї і приголомшив змінами в зовнішності: "схуд і...".