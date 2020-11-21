Король поп-сцены Филипп Киркоров продлолжает хвастаться снимками с отдыха в ОАЭ

Новая публикация появилась в личном микроблоге звезды в Instagram.

На этот раз довольный Филипп Киркоров засветился в компании известного шеф-повара и мясника Нусрета Гекче, который известен своими "трюками" с солью.

Так, российская звезда наведалась в личный ресторан повара в ОАЭ, которого также знают под псевдонимом Salt Bae.

На снимке Филипп Киркоров и Нусрет Гекче стоят в обнимку и показывают указательный палец.

"Просто лучший. №1", - подписал фото король поп-сцены.

Для похода в элитный ресторан Филипп Киркоров подобрал шорты кремового цвета, черную рубашку с коротким рукавом и бейсболку.

"Лучший", "Какой у нас счастливый день. Столько солнца в инстаграмме. Спасибо Вам Филипп за настроение за то, что показались нам сегодня, ах!!! Ждём продолжения ваших сторис и путешествия и завтра", "Я даже не знаю с кем больше хотел бы фотку. Слишком прекрасны", "Король", "Вчера Абрамович, сегодня Киркоров", "Лучшие, браво", - написали преданные фанаты в комментариях под публикацией.

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Девочка сидела на руках у отца, а рядом находившийся Басков пытался ее развлечь, корча разные рожицы. Малышка "припечатала" того таким взглядом, что так и хочется спросить, а кто из них взрослый?

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