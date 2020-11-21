Король поп-сцены Филипп Киркоров продлолжает хвастаться снимками с отдыха в ОАЭ
Новая публикация появилась в личном микроблоге звезды в Instagram.
На этот раз довольный Филипп Киркоров засветился в компании известного шеф-повара и мясника Нусрета Гекче, который известен своими "трюками" с солью.
Так, российская звезда наведалась в личный ресторан повара в ОАЭ, которого также знают под псевдонимом Salt Bae.
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На снимке Филипп Киркоров и Нусрет Гекче стоят в обнимку и показывают указательный палец.
"Просто лучший. №1", - подписал фото король поп-сцены.
Для похода в элитный ресторан Филипп Киркоров подобрал шорты кремового цвета, черную рубашку с коротким рукавом и бейсболку.
"Лучший", "Какой у нас счастливый день. Столько солнца в инстаграмме. Спасибо Вам Филипп за настроение за то, что показались нам сегодня, ах!!! Ждём продолжения ваших сторис и путешествия и завтра", "Я даже не знаю с кем больше хотел бы фотку. Слишком прекрасны", "Король", "Вчера Абрамович, сегодня Киркоров", "Лучшие, браво", - написали преданные фанаты в комментариях под публикацией.
Ранее мы сообщали, в Сети произвело фурор уникальное фото с еще совсем маленькой Аллой-Викторией и певцом Николаем Басковым.
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