В Сети появилось фото детей Аллы Пугачевой, Филиппа Киркорова и Кристины Орбакайте

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на страницу insta_zvezdagram в соцсети.

Так, на фотографии можно увидеть дочь Киркорова Аллу-Викторию, дочь Аллы Пугачевой и Максима Галкина Лизу, а также их сына Гарри, и сына Кристины Орбакайте Дени.

"Можно Ваш лайк такой милой компании?))" ,- говорится в подписи к фото.

Следует отметить, что все дети отличаются очень яркой внешностью, а в комментариях много кто заметил, что они даже похожи между собой.

"Очередная партия звезд", "Дети Галкина сразу отличаются своим единством и родством. Сразу видно, что один переживает за другого. Милота", "Почему все дети на одно лицо? У них либо один отец, либо одна мать", "Все мальчики одинаковые, еще бы сына Стоцкой туда, и не узнаешь, где чей", "А без критики детей никак? Хорошие дети, все разные", "Хорошие дети", Золотая молодежь", "Все милые и красивые", "Тусовка", "Будущие звезды", "Лиза красавица", "Дети, будьте все счастливы и здоровы", "Лиза такая красавица, ангелочек", - пишут в комментариях.

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