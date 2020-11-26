Сьогодні свій день народження святкує донька відомого російського співака Філіпа Кіркорова
Як передає Politeka, про це повідомляється на фан-сторінці колишньої дружини Кіркорова Алли Пугачової.
Так, на сторінці з'явилось фото, на якому усміхнена Пугачова обіймає маленьку Аллу-Вікторію. При цьому дівчинка притримує вишукану діадему на голові.
"З днем народження, Алла-Вікторія Кіркорова!" - йдеться у підписі до фото.
Стан Аліни Гросу різко погіршився, хвороба повернулася: "Дуже страшно..."
Гривня втерла ніс долару і євро, в НБУ озвучили несподіваний прогноз: як зміниться курс валют
Найбагатша співачка України після хвороби дала жару в безсоромному декольте: "Ох, це по-дорослому"
Розлучена Христина Асмус приголубила себе на камеру, запустивши руки в штани: "Що це було взагалі?"
У коментарях маленьку доньку Кіркорова привітали зі святом та побажали дівчинці міцного здоров'я та щастя.
"З днем народження! Щастя і успіхів у всьому! Як же вона схожа на тата і бабусю з татового боку. Хай буде щаслива!", "З днем народження, чарівна принцесса!", "Яка краса", "З днем народження, принцеса!", "З днем народження, миле янголя Алла-Вікторія! Будь завжди доброю, розумною, гарною, веселою і щасливою дівчинкою! Всього тобі найдобрішого і найсвітлішого!", "Будь щаслива і здорова!", "З днем народження, мила дівчинка!" - пишуть в коментарях.
Як відомо, свою доньку Філіп Кіркоров назвав на честь мами Вікторії та колишньої дружини Алли Пугачової.
Нагадаємо, що задоволеного Кіркорова застукали в обнімку з чоловіком, фото вже в мережі: "чекаємо продовження...".
А ще Politeka писала, що повністю посивілий Філіп Кіркоров з'явився без перуки, правдиві кадри: зовсім дідусь.
Також Politeka повідомляла, що Кіркоров полетів в Дубаї і приголомшив змінами в зовнішності: "схуд і...".