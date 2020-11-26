Сьогодні свій день народження святкує донька відомого російського співака Філіпа Кіркорова

Як передає Politeka, про це повідомляється на фан-сторінці колишньої дружини Кіркорова Алли Пугачової.

Так, на сторінці з'явилось фото, на якому усміхнена Пугачова обіймає маленьку Аллу-Вікторію. При цьому дівчинка притримує вишукану діадему на голові.

"З днем народження, Алла-Вікторія Кіркорова!" - йдеться у підписі до фото.

У коментарях маленьку доньку Кіркорова привітали зі святом та побажали дівчинці міцного здоров'я та щастя.

"З днем народження! Щастя і успіхів у всьому! Як же вона схожа на тата і бабусю з татового боку. Хай буде щаслива!", "З днем народження, чарівна принцесса!", "Яка краса", "З днем народження, принцеса!", "З днем народження, миле янголя Алла-Вікторія! Будь завжди доброю, розумною, гарною, веселою і щасливою дівчинкою! Всього тобі найдобрішого і найсвітлішого!", "Будь щаслива і здорова!", "З днем народження, мила дівчинка!" - пишуть в коментарях.

Як відомо, свою доньку Філіп Кіркоров назвав на честь мами Вікторії та колишньої дружини Алли Пугачової.

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