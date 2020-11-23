Король российской поп-сцены Филипп Киркоров отдыхает в ОАЭ, где решил посетить магазины с невероятно красивой тканью

Как передает Politeka.net, у себя в Инстаграм артист опубликовал видео о том, как он ходит по магазинам. Певец намекнул, что закупает ткань для новых костюмов, которые будут шить для его концертов.

На видео поп-король засветился без парика. Он прикрыл голову кепкой, но она не смогла скрыть полностью седых волос артиста. Борода певца тоже практически полностью поседела. Кроме этого, на некоторых кадрах было видно, что сзади на голове остались реденькие волосы. Вероятно, именно по этой причине певец ходит либо в парике, либо в кепке. Таким образом, Киркоров выглядит совсем как дедушка.

Стоит отметить, что в этот же день Киркоров опубликовал пост, на котором позировал в парике и с прокрашенной бородой. Поклонники поп-короля предпочли не обращать внимание на резкое перевоплощение звезды, оставив ему массу приятных слов под фото.

«Любимый король», «Очень молодо выглядите», «Филипп, опять вы нас повалили своей красотой», «Вы так похудели, хватит…вы всегда шикарный», «Вы так похудели! Прекрасны как никогда!», - пишут пользователи сети.

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