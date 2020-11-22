Король российской эстрады Филипп Киркоров наплевал на пандемию китайского вируса, которая бушует в Москве, и улетел в теплые края
На своей странице в социальной сети Инстаграм он поделился снимками, сделанными в одном из отелей в Дубае (Объединенные Арарбские Эмираты), передает Politeka.net.
На снимках артист, известный своей любовью к дорогим брендам, предстал в очень стильном образе. На нем светлые брюки, украшенные вышивкой, а также шелковая рубашка и кроссовки.
Певец позирует, стоя у мраморной стены отеля. Причем на одном снимке стена чистая, а на втором – с названием отеля.
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«Монохром? Или контраст? Выбирайте сами, в каком настроении и стиле провести свой день... «Окей, Гугл, как провести выходные в Дубае?..» 🐫🏙🚁🛍», – подписал он публикацию.
Поклонники певца не пожалели комплиментов и лайков в адрес артиста, а многие также отметили, что на фотографиях звезда выглядит помолодевшим.
«Как помолодел и похудел 👍😍🔥🔥🔥», «Красавец🔥🔥🔥», «Вы прекрасны в любом образе, стиле и настроении😻❤️🔥», «Роскошь)) тебе очень идёт)», «Филипп любимый! Шикарно выглядишь! Люблю Тебя!❤️», «Ой какой вы красивый👑😻», «Роскошен!», «Как круто выглядите 🤩👍🏻💥», «Мама, я влюбилась!», – восхищаются поклонники в комментариях.
Ранее мы писали о том, что в сети произвело фурор уникальное фото с еще совсем маленькой Аллой-Викторией и певцом Николаем Басковым.
Девочка сидела на руках у отца, а рядом находившийся Басков пытался ее развлечь, корча разные рожицы. Малышка «припечатала» того таким взглядом, что так и хочется спросить, а кто из них взрослый?
Напомним, что хулиган Филипп Киркоров показал свою "бомбу", распахнув наряд из перьев.
Также Politeka писала, что Киркоров затосковал по счастливым временам с Пугачевой.
А еще Politeka сообщала, что Киркоров поразил видом с огромной шевелюрой и в полупрозрачной рубашке.