Популярная украинская певица Тина Кароль тщательно готовится к новому выпуску шоу "Танці з зірками"

В социальной сети "Инстаграм" появилось видео, как знаменитость наводит "красоту" перед очередным эфиром, передает Politeka.net (чтобы посмотреть, скрольте страницу до конца). В честь Хэллоуина организаторы шоу готовят особенное зрелище, так гримеры сильно поработали над внешностью Тины Кароль.

В ролике можно заметить на лице 35-летней исполнительницы глубокие морщины. Одна половина лица будто резко состарилась на десятки лет, пока вторая сохранила молодость и красоту. Вероятно, Тина Кароль ради праздника появится в виде бабы Яги или похожем пугающем образе.

Видео произвело фурор среди поклонников певицы в социальной сети:

"Ого го го . Что же нас ждет сегодня на @tanci1plus1?"; "Неожиданно, совсем неожиданно😅🙈"; "Когда все ждали секси образ 🗿🗿🗿"; "Я думала будет графиня из АИУ(( неужели нет((( ну блиин😢"; "Оуууу очень интересно 😍😍😍😍"; "Прошлогодний Хэллоуин был незабываемый"; "Что происходит?"; "Страшно стало"; "То чувство, когда ждал образ вампирши из Ван Хельсинга, а тут что-то пошло не так 🤔"; "Зачем они такую красотку уродуют 🤨?".

Напомним, что Тина Кароль эффектно показала бюст в платье для самых смелых: "Лорак и Лобода кусают локти".

Как сообщала Politeka, Кароль посветила достоинствами в прозрачном костюме во время "диких" танцев: "Отточила по полной".

Также Politeka писала, что Тина Кароль на каблуках растянулась в обалденном шпагате, Осадчая была права: "Ниндзя!".