Відома мексиканська модель журналу "Playboy" Кассандра Сьєнега (CJ SPARXX) повернуся спиною заради ефектного кадру в бікіні

Спокуслива модель постійно радує своїх шанувальників жаркими кадрами в сміливих нарядах, пише Politeka.net. Цього разу зірка вирішила показати об'єми, стоячи спиною до камери.

Модель одягла крихітний ліфчик, який швидше нагадував звичайну тонку смужку салатової тканини. "Білизна" навряд чи прикривала найінтимніші деталі пишного бюста.

Також красуня була в крихітних трусиках-бікіні. Вона виставила апетитні сідниці, натягнувши трусики вище: "Вогонь!"

Зірка підняла пружні "булочки", щоб надати їм ще більше привабливості.

Різні прикраси і розпущене волосся завершили відвертий образ знаменитості.

Модель подивилася в камеру, опустивши очі і відкривши пухкі губи.

Оскільки фото було оприлюднено в сторіс, то воно не отримало багато лайків і коментарів у відкритому доступі.

Раніше ми писали, що Кассандра Сьєнега постала в чорному купальнику, який був зроблений з блакитної тканини. Крім цього, відвертості додавали трикутні клаптики, з яких ось-ось могли показатися пишні груди.

Тканина обтягнула великі принади, можна було помітити найінтимніші деталі, що випирають з-під тканини.

Нагадаємо, Кассандра Сьєнега вибрала яскравий помаранчевий купальник з дуже високою посадкою на стегнах, що надає пікантності образу моделі. Пишні груди моделі ледь не вискакують з тісного купальника, а його форма ззаду повністю оголює вражаючі сідниці.

Нагадаємо, Кассандра Сьєнега з " Playboy "блиснула нереальною спокусою, скинувши нижню білизну:"спека в ліжку".

Як повідомляла Politeka, Кассандра Сьєнега з "Playboy" помірялася безсоромністю з подружками в купальниках: гаряче фото.

Також Politeka писала, що Кассандра Сьєнега з " Playboy "блиснула своїм" жаром "в прозорій сіточці:"Моя принцеса".