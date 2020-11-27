Ресторатор і суддя шоу "МастерШеф" Екстор Хіменес-Браво не зміг більше мовчати, зачепивши українців за живе

Як передає Politeka.net, прославлений кулінар і бізнесмен висловився про наболіле - введення карантину вихідного дня - у себе в Instagram.

Ектор не стримав емоцій, звернувшись до влади.

"Я довго мовчав на цю тему в надії на те, що все може змінитися. Але воно не змінюється. Ресторанний бізнес - це двосторонній рух. А зараз я бачу тільки агресію, пресинг і атаки з боку держави. Я не розчарований, не злий, я просто засмучений тим, що відбувається", - вилив душу Ектор.

За словами ресторатора, робота ресторанів на вихідних дає можливість видати зарплати і заплатити за оренду, але тепер власників закладів громадського харчування позбавили такої можливості. Зокрема, щоб хоч якось викрутитися, доводиться піднімати ціни.

"Рішення уряду закрити ресторани у вихідні - це для нас божевілля. Ми змушені піднімати ціни, щоб вижити", – раніше заявляв Хіменес-Браво в одному з інтерв'ю.

При цьому, обурився Ектор, владу нітрохи не бентежать натовпи українців в транспорті та в тих же чергах у поліклініках.

"Я бачив, що відбувається в метро в годину пік... літні люди їздять без масок. Але в місцях харчування, де ми все стерилізуємо, де збережені необхідні норми, повинні виживати. Ресторанний бізнес не протримається на одному нашому ентузіазмі! Хто дасть мені відповідь, навіщо? Кому це потрібно?", - підсумував Ектор.

Користувачі підтримали ресторатора в коментарях:

"Згодна з Вами! Це зовсім не те, що потрібно! Це знущання над людьми, які і так вже знесилені не від життя, а виживання в цьому світі!"

"А раптом дійсно ці 2 вихідних допоможуть комусь уберегти своє життя🧐 наприклад людина вирішила піти в ресторан, там був хтось хворий, а так він буде в цей час вдома і буде здоровий"

"Ми теж ставимо це питання щодня, щохвилини, але владі байдуже, це просто абсурд ..."

"Підтримую. Особливо, якщо для обраних, для своїх все можна і ніякі обмеження їх не стосуються .. як ось Епіцентр чи всім відомий київський ресторан"

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