Ресторатор и судья шоу "МастерШеф" Экстор Хименес-Браво не смог больше молчать, затронув украинцев за живое

Как передает Politeka.net, прославленный кулинар и бизнесмен высказался о наболевшем - введении карантина выходного дня - у себя в Инстаграм.

Эктор не сдержал эмоций, обратившись к власти.

"Я долго молчал на эту тему в надежде на то, что все может измениться. Но оно не меняется. Ресторанный бизнес - это двустороннее движение. А сейчас я вижу только агрессию, прессинг и атаки со стороны государства. Я не разочарован, не зол, я просто расстроен тем, что происходит", - излил душу Эктор.

По словам ресторатора, работа ресторанов на выходных дает возможность выдать зарплаты и заплатить за аренду, но теперь владельцев общепитов лишили такой возможности. В частности, чтобы хоть как-то выкрутиться, приходится поднимать цены.

"Решение правительства закрыть рестораны в выходные – это для нас сумасшествие. Мы вынуждены поднимать цены, чтобы выжить", – ранее заявлял Хименес-Браво в одном из интервью.

При этом, возмутился Эктор, власть ничуть не смущают толпы украинцев в транспорте и в тех же очередях в поликлиниках.

"Я видел, что происходит в метро в час пик... пожилые люди ездят без масок. Но в местах питания, где мы все стерилизуем, где сохранены необходимые нормы, должны выживать. Ресторанный бизнес не продержится на одном нашем энтузиазме! Кто даст мне ответ, зачем? Кому это нужно?", - подытожил Эктор.

Пользователи поддержали ресторатора в комментариях:

"Согласна с Вами! Это совсем не то, что нужно! Это издевательство над людьми, которые и так уже обессилены не от жизни, а выживания в этом мире!"

"А вдруг действительно эти 2 выходных помогут кому-то уберечь свою жизнь🧐 Например человек решил пойти в ресторан, там был кто-то болен, а так он будет в это время дома и будет здоров"

"Мы тоже ставим этот вопрос ежедневно, ежеминутно, но власти безразлично, это просто абсурд ..."

"Підтримую. Особливо, якщо для обраних, для своїх все можна і ніякі обмеження їх не стосуються .. як от Епіцентр чи всім відомий київський ресторан"

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