Эктор Хименес-Браво научил украинцев по-новому использовать один из сезонных осенних продуктов
Как передает Politeka.net, известный шеф-повар и судья украинского проекта "МастерШеф" опубликовал в своем микроблоге в Инстаграм новый рецепт, сопроводив его яркими фото.
Так, Хименес-Браво рассказал, как испечь "невероятно рыхлый и пропитанный глазурью" пирог из тыквы.
"У меня с осенней порой возникает много приятных ассоциаций. И, как у истинного шефа, эти ассоциации связаны с кухней 👨🏽🍳 Поэтому в течение всей осени я готовлю блюда из тыквы. Обожаю этот продукт и очень рад, что и украинцы его любят и выращивают в промышленных масштабах", - поделился кулинар.
Для пирога потребуется:
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1 стакан сахара;
1 стакан коричневого сахара;
4 яйца,
1 ч.л. пищевой соды;
1 ст. л. разрыхлителя;
200 гр сливочного масла;
3 стакана муки;
1/2 стакана сливок 30%
1 ст. л. ванильного экстракта;
1/2 стакана сыворотки;
1 ч.л. корицы;
1 ч.л. мускатного ореха;
250 гр тыквенного пюре.
Для глазури:
1/2 стакана сливочного масла;
1 стакана коричневого сахара;
1 стакан сахарной пудры;
1/2 стакана сливок.
Духовку нужно разогреть до 175°, выпекать пирог 1 час.
Пользователи кинулись обсуждать увиденное: некоторых насторожило количество сахара в этом десерте.
"Сахара не многовато🤔"
"Очень много сахара. Норма зашкаливает"
"Отличный вариант для осени!"
"Вкусный пирожок )👍😊"
"Просто без слів. ❤️❤️❤️"
Ранее мы сообщали, Хименес-Браво раскрыл секрет идеального чизкейка.
Нужно смешать все ингредиенты (сливочный сыр (Филадельфия), мука, яйцо, желток, сливки и сахар) до однородной массы и полного растворения сахара. Поместив массу у форму для выпечки, выпекать в духовке при 220 градусов - 30 минут.
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