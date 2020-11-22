Эктор Хименес-Браво научил украинцев по-новому использовать один из сезонных осенних продуктов

Как передает Politeka.net, известный шеф-повар и судья украинского проекта "МастерШеф" опубликовал в своем микроблоге в Инстаграм новый рецепт, сопроводив его яркими фото.

Так, Хименес-Браво рассказал, как испечь "невероятно рыхлый и пропитанный глазурью" пирог из тыквы.

"У меня с осенней порой возникает много приятных ассоциаций. И, как у истинного шефа, эти ассоциации связаны с кухней 👨🏽🍳 Поэтому в течение всей осени я готовлю блюда из тыквы. Обожаю этот продукт и очень рад, что и украинцы его любят и выращивают в промышленных масштабах", - поделился кулинар.

Для пирога потребуется:

1 стакан сахара;

1 стакан коричневого сахара;

4 яйца,

1 ч.л. пищевой соды;

1 ст. л. разрыхлителя;

200 гр сливочного масла;

3 стакана муки;

1/2 стакана сливок 30%

1 ст. л. ванильного экстракта;

1/2 стакана сыворотки;

1 ч.л. корицы;

1 ч.л. мускатного ореха;

250 гр тыквенного пюре.

Для глазури:

1/2 стакана сливочного масла;

1 стакана коричневого сахара;

1 стакан сахарной пудры;

1/2 стакана сливок.

Духовку нужно разогреть до 175°, выпекать пирог 1 час.

Пользователи кинулись обсуждать увиденное: некоторых насторожило количество сахара в этом десерте.

"Сахара не многовато🤔"

"Очень много сахара. Норма зашкаливает"

"Отличный вариант для осени!"

"Вкусный пирожок )👍😊"

"Просто без слів. ❤️❤️❤️"

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Нужно смешать все ингредиенты (сливочный сыр (Филадельфия), мука, яйцо, желток, сливки и сахар) до однородной массы и полного растворения сахара. Поместив массу у форму для выпечки, выпекать в духовке при 220 градусов - 30 минут.

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