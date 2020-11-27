Відома українська актриса Ірина Сопонару, зірка "Квартал 95", показала себе за лаштунками

На фото красуня позувала в темному пухнастому платті з великим декольте. Як можна помітити, Ірина була без білизни, а образ доповнила прикрасою на шиї. Волосся у дівчини були розпущеними, а на обличчі можна побачити свіжий макіяж. Сопонару стояла за лаштунками і позувала Марті Адамчук. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

Фанати не писали коментарі і не ставили лайки під фото, так як воно було викинуто в сторіс Instagram, але так і хочеться додати: "закрутила голову, тендітна лялечка".

Повідомлялося, що українська актриса і зірка «Кварталу 95» Ірина Сопонару захопила фанатів, примірявши ефектну чорну міні-сукню.

Уточнимо, що на фотографії Сопонару позує в чорній міні-сукні, ефектно притиснувши «близнючок» рукою. При цьому особа знаменитості передає непідробну розгубленість. Однак шанувальники поспішили заспокоїти кумира, розповівши про те, як їй йде наряд.

Повідомлялося, що актриса "Кварталу 95" і колишня учасниця "Ліги сміху" Ірина Сопонару скрасила осінню прохолоду гарячим чином.

Ірина злегка нахилилася вперед, показавши бездонне декольте. Її зовнішній вигляд доповнили сонцезахисні окуляри і розпущене волосся, розвіваються на вітрі.

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