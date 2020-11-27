Известная украинская актриса Ирина Сопонару, звезда "Квартал 95", показала себя за кулисами

На фото красотка позировала в темном пушистом платье с большим декольте. Как можно заметить, Ирина была без белья, а образ дополнила украшением на шее. Волосы у девушки были распущенными, а на лице можно увидеть свежий мейкап. Сопонару стояла за кулисами и позировала Марте Адамчук. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

Фанаты не писали комментарии и не ставили лайки под фото, так как оно было выброшено в сторис Инстаграм, но так и хочется добавить: "Вскружила голову, хрупкая куколка".

Сообщалось, что украинская актриса и звезда «Квартала 95» Ирина Сопонару восхитила фанатов, примеряв эффектное черное мини-платье.

Уточним, что на фотографии Сопонару позирует в черном мини-платье, эффектно прижав «близняшек» рукой. При этом лицо знаменитости передает неподдельную растерянность. Однако поклонники поспешили успокоить кумира, рассказав о том, как ей идет наряд.

Сообщалось, что актриса "Квартала 95" и бывшая участница "Лиги смеха" Ирина Сопонару скрасила осеннюю прохладу горячим образом.

Ирина слегка наклонилась вперед, показав бездонное декольте. Ее внешний вид дополнили солнцезащитные очки и распущенные волосы, развевающиеся на ветру.

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