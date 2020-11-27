Співачка Настя Каменських довела до мурашок чуттєвими кадрами
Як передає Politeka.net, у мережі повився новий кліп 33-річної зірки на пісню VIBE. Артистка розпалила публіку пікантними сценами в напівтемному приміщенні (щоб подивитися відео, проскролльте вниз).
Зокрема, томна брюнетка запалила свічки й приголубила себе на камеру, гладячи долонями по шиї і грудях. Користувачі припустили, що в цей момент Настя, мабуть, думала про свого чоловіка, репера Потапа. Хоч останній і не знімався в кліпі Каменських, проте кожен помах її руки, кожен рядок "пронизаний любов'ю" до нього - так вважають численні коментуючі.
Варто відзначити, співачці вдалося зачепити публіку за живе, показавши себе в такому романтичному образі.
"Це дуже красиво😍 Від пісні мурашки по шкірі, а при перегляді кліпу хочеться щоб він не кінчався. Насть, тобі шалено личать ліричні пісні!❤"
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"ААААААА, немає слів, боже, це так шикарно... мурашки, сльози, що відбувається, це ШЕДЕВР 💔 💔 💔 💔 💔 просто немає слів, одні емоції, це такий кайф... 😻🔥"
"Хоч Потап і Настя вже не група, Потап все одно підспівує Насті))"
"Потап начебто не тут, а справді тут ❤️"
"Це шикарна робота, у мене мурашки по тілу побігли з перших нот, спасибі за такі емоції )"
"Ця пісня стопудово присвячується Потапу.💓🔥💯💥"
"Крута пісня. Подобається, що Потап, так чи інакше, присутній у всіх піснях Насті. Це додає свій шарм. Кайф❤"
Раніше ми повідомляли, Настя вразила сімейним фото з Потапом, на якому показала своє обличчя без косметики. Парочка зробила селфі, посміхаючись і радіючи товариством один одного. Фото опубліковано на одній з фан-сторінок артистів в Instagram.
"Щасливі такі", - йдеться в пості.
Нагадаємо, Потап заговорив про почуття до Каменських.
Також Politeka писала, що бліда Каменських в домашньому костюмчику спантеличила закатованим виглядом