Украинская певица Настя Каменских устроила милую фотосессию с мужем дома

Настя и Потап любят делиться семейными кадрами и показывать, как проходят их будни дома в свободное время. При этом звезды часто рассказывают в своих профилях в Инстаграм об отношениях, о взаимопонимании и о том, почему не ревнуют друг друга.

В то же время в эфире программы "Звездный путь" недавно Потап рассказал, что ему не нравится, когда его жена целуется с актерами, если участвует в каких-то съемках, но при этом он ей доверяет и даже не против откровенных фотосессий.

По словам Потапа, он действительно не имеет ничего против пикантных фотосессий Каменских. Они ему очень нравятся, как мужчине, причем нередко жаркие фото он делает сам, фотографируя жену в смелых образах.

На совместных же фото, как правило, пара просто милуется друг другом, улыбается на камеру и выглядит очень по-домашнему. В комментариях пользователя восхитились звездами и их фото:

«Счастливые такие😍🥰; Вот так, крутая семейка👍люблю Вас😍😍; Молодцы. обожаю вас; Ви прекрасная пара 🔥🔥🔥🔥; Потап и Настя класс !!!; Что,Пожелать, Только, Гармонии и Взаимопонимания!!!; Вы просто красавцы; Классная пара😮; Красотулички мои любимые, я вас просто обожаю и очень, очень, очень сильно вас люблю!!! 💓💓💓; Настя,ты вообще на себя не похожа!😘; Красивая пара!!!!👏».

Также до этого 33-летняя артистка опубликовала свежие кадры в своем микроблоге в Инстаграм, на которых предстала ненакрашенной, с высокой гулькой.

Певица сидела в черно-белом платье, которое немного задралось, оголив ее прелестные ножки, и держала на руках белого кучерявого щенка.

На первом фото Настя сложила губы "уточкой", прижавшись лицом к любимцу, а на втором - чмокнула его в щеку - щенок аж язык высунул от удовольствия и нежности. Сама певица, к слову, также сияла от радости общения с животным.

"Привет там🤍🐶", - подписала снимки звезда.

Одной из первых трогательный пост оценила телеведущая Леся Никитюк, поставив "сердечко". Пользователи кинулись комментировать увиденное и шутить по поводу того, куда Настя дела своего мужа, рэпера Потапа.

Напомним, Потап заговорил о чувствах к Каменских.

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