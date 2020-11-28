Відома модель Алессандра Амбросіо, зірка Victoria's Secret, показала себе на відпочинку
На фото Алессандра позувала в бікіні і капелюшку. Красуня доповнила образ прикрасами на шиї, а волосся залишила розпущеним. Амбросіо перебувала на пляжі і хвалилася легким засмагою, як і худеньким тілом. Можна помітити на кадрі і пружний бюст дівчини, який випирав з купальника. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.
"Так вдячна", - підписала фото Алессандра.
Фанати не ставили лайки і не писали Коментарі, адже красуня викинула знімок в сторіс Instagram, де подібних функцій немає, але так і хочеться написати: "Ух, ці очі. Спокуслива леді".
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Повідомлялося, що зірка Victoria's Secret Алессандра Амбросіо вразила красою, вбравшись в крихітний купальник під час відпочинку.
"Рятувальники Малібу", - коротко йдеться в повідомленні.
Звернемо увагу, що на фотографіях Амбросіо в крихітному купальнику демонструє бездоганну фігуру. А поруч з нею можна помітити друзів. Вся компанія при цьому веселиться і сміється.
Ми писали, що відома модель Алессандра Амбросіо, похвалилася стрункою фігурою на природі.
Алессандра одягла прозоре плаття, під яким проглядалося крихітне бікіні, обтягнуло її красиві груди, і трохи оголило сідниці.
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