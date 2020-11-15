Бразильская супермодель Алессандра Амбросио, представляющая бренд нижнего белья Victoria’s Secret, впечатлила формами на пляжных фото

Как передает Politeka.net, 39-летняя красотка опубликовала свежие снимки в своем микроблоге в Инстаграм, на которых предстала вместе с 12-летней дочкой Аней Луизой.

И мать, и ее наследница позировали в одинаковых светло-розовых бикини. Правда, у девочки плавки были куда скромнее, чем у ее соблазнительной мамы. Кроме того, супермодель козырнула загорелым бюстом, проглядывавшим между "шторок" купальника.

Алессандра с Аней пробежались за руки по пляжу. Судя по их счастливым лицам, это не последняя их совместная фотосессия.

"Такая связь души, которая никогда не заканчивается !!!! 💞✨", - подписала снимки Амбросио.

Пользователи кинулись обсуждать увиденное, не жалея комплиментов. Девочку назвали мини-копией матери - подрастает будущая обольстительница.

"Это так мило !!! 😍"

"Боже, не могу 💞💞 и я хочу!"

"Слишком красиво😍"

"Такой красивый дуэт матери и дочери. ❤"

"Боже мой, как она выросла и это красиво 💕🙌🏼"

"Королева и маленькая принцесса"

"Шторки купальников👑👑❤️❤️"

"🌸💕 Мини Victoria’s Secret"

"Роскошные мать и дочь 💚💛🇬🇧 много любви"

"Ксерокс ха-ха"

Ранее мы сообщали, Амбросио показала еще один жаркий снимок в том же бикини. Девушка оперлась о скалистый камень и томно потянула за веревочки трусиков.

"Это бикини прекрасно", "Люблю этот стиль!!!", "Завораживающая красота", "Прекрасная Донна. Дорогая", "Какая красота!! Ты великолепна!! Самая красивая и сексуальная во всей вселенной!!", - отреагировали фанаты звезды Victoria’s Secret.

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