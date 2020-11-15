Бразильская супермодель Алессандра Амбросио, представляющая бренд нижнего белья Victoria’s Secret, впечатлила формами на пляжных фото
Как передает Politeka.net, 39-летняя красотка опубликовала свежие снимки в своем микроблоге в Инстаграм, на которых предстала вместе с 12-летней дочкой Аней Луизой.
И мать, и ее наследница позировали в одинаковых светло-розовых бикини. Правда, у девочки плавки были куда скромнее, чем у ее соблазнительной мамы. Кроме того, супермодель козырнула загорелым бюстом, проглядывавшим между "шторок" купальника.
Алессандра с Аней пробежались за руки по пляжу. Судя по их счастливым лицам, это не последняя их совместная фотосессия.
"Такая связь души, которая никогда не заканчивается !!!! 💞✨", - подписала снимки Амбросио.
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Пользователи кинулись обсуждать увиденное, не жалея комплиментов. Девочку назвали мини-копией матери - подрастает будущая обольстительница.
"Это так мило !!! 😍"
"Боже, не могу 💞💞 и я хочу!"
"Слишком красиво😍"
"Такой красивый дуэт матери и дочери. ❤"
"Боже мой, как она выросла и это красиво 💕🙌🏼"
"Королева и маленькая принцесса"
"Шторки купальников👑👑❤️❤️"
"🌸💕 Мини Victoria’s Secret"
"Роскошные мать и дочь 💚💛🇬🇧 много любви"
"Ксерокс ха-ха"
Ранее мы сообщали, Амбросио показала еще один жаркий снимок в том же бикини. Девушка оперлась о скалистый камень и томно потянула за веревочки трусиков.
"Это бикини прекрасно", "Люблю этот стиль!!!", "Завораживающая красота", "Прекрасная Донна. Дорогая", "Какая красота!! Ты великолепна!! Самая красивая и сексуальная во всей вселенной!!", - отреагировали фанаты звезды Victoria’s Secret.
Напомним, звезда Victoria’s Secret испачкала в песке свои упругие ягодицы в бикини
А еще Politeka писала, что звезда Victoria’s Secret похвасталась сокровищем, распахнув рубашку
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