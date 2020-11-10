Звезда предстала в опрятном и красивом образе

Известная модель, звезда Victoria’s Secret, Алессандра Амбросио, в белоснежном платье сверкнула своими идеальными формами

Знаменитость может похвастаться идеальной фигурой даже после двух беременностей, пишет Politeka.net. В этот раз модель сверкнула безупречными формами в необычном платье.

Амбросио опубликовала несколько красивых фото в своем Инстаграм. Красотка предстала в белом платье на тончайших бретельках, которые почти соскальзывали с ее шелковых плечей.

Вырезы по бокам, оголяли идеальный животик, а юбка наряда подчеркнула красивые бедра.

В руках знаменитость держала шляпку, а на шею она надела ожерелье из ракушек. Стильные очки дополнили образ.

"Птицы, летающие высоко, знают, как я себя чувствую

Солнце в небе, ты знаешь, как я себя чувствую

Ветерок, ты знаешь, как я себя чувствую

Это новый рассвет

Это новый день

Это новая жизнь для меня, да

Это новый рассвет, это новый день, это новая жизнь для меня

Ах, и мне хорошо", - написала модель.

За 14 часов пост собрал более 50 тысяч лайков и много комментариев. Пользователи сети написали много комплиментов.

Ранее мы писали, что Алессандра Амбросио покорила формами на пляже, нарядившись в крохотное бикини. Знаменитость надела маленький купальник розового цвета, который подчеркивал и оголял самые пикантные места.

Красотка также взбудоражила эффектным ракурсом, встав перед фотографом полубаком.

Напомним, Алессандра Амбросио продемонстрировала изящные формы в микро-бикини сиреневого оттенка. Купальный наряд держался на тончайших бретельках, а посередине имелся небольшой разрез, из которого немного выглядывал бюст.

Напомним, что модель Алессандра Амбросио в пикантном купальнике подразнила аппетитными изгибами: "Русалка!".

Как сообщала Politeka, Алессандра Амбросио в крохотном бикини соблазнила упругим телом: от вида захватывает дух.

Также Politeka писала, что Алессандра Амбросио подразнила сочными изгибами, задрав руки в микроскопическом купальнике: «Ярче солнца!».