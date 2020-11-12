Известная модель Алессандра Амбросио, звезда Victoria’s Secret, показала себя на пляже

На фото красотка позировала в маленьком купальнике на веревочках. Красотка показала серию снимков, где Алессандра в разных ракурсах показывает себя и свою фигуру у скалы. Волосы у Амбросио оставила распущенными, а сама смотрела в объектив камеры. Можно заметить, что бикини было грязным и мокрым. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"На скалах, пожалуйста", - подписала снимок Алессандра.

Фанаты поставили почти 90 тысяч лайков и написали комментарии:

"Всегда крутишься на фотографиях", "Это бикини прекрасно", "Люблю этот стиль !!!", "Завораживающая красота", "когда мы пойдем на скалы, это будет как на репетиции", "Видения богини", "Прекрасная Донна. Дорогая", "Так невероятно великолепно и потрясающе красиво", "Какая красота !! Ты великолепен!! Самая красивая и сексуальная во всей вселенной !!".

Сообщалось, что известная модель Алессандра Амбросио, в белоснежном платье сверкнула своими идеальными формами.

Амбросио опубликовала несколько красивых фото в своем Инстаграм. Красотка предстала в белом платье на тончайших бретельках, которые почти соскальзывали с ее шелковых плечей.

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