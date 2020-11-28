Відома модель Кім Лі, яку називають корейською Кардашьян, показала підтягнуту фігуру в смугастому боді

Популярна модель стала відома після того, як почала зніматися в модних фотосесіях для своєї роботи. Дівчина є діджеєм не перший рік і після декількох вдалих зйомок, її почали запрошувати на роботу в якості манекенниці в рамках співпраці з декількома відомими брендами.

Тепер Кім все частіше знімається в нових образах і інтригує стильними перетвореннями. Дівчина не боїться експериментів, тому знімається в бікіні на пляжі, показує фігуру в одних мереживах або рекламує колготки, забувши про решту одягу і прикриваючись руками.

На фан-акаунті Лі з'явилися фото, зроблені під час її роботи над фотосесією, в якій сама дівчина постала в одному напівпрозорому боді насиченого рожевого відтінку з простим принтом зебри. Лі зробила селфі біля дзеркала, схилившись перед ним і засвітивши фон для самої зйомки за своєю спиною. Завдяки вдалій позі моделі також вдалося показати підтягнуте тіло і пружні сідниці.

Ось що пишуть шанувальники:

"Сумую за тобою, лялечка; Тигриця🔥; міг би з'їсти тебе, така смачна дикунка ❤; красива! Де взяти таке боді ..?; високий стакан. 🙄💕💕; Дійсно 😘😘😍; Вау азіатська міць; Тіти виставлені напоказ; Чому і чому і чому 😍; Мяу дівчина🔥🔥; Така красива 😍😍😍; Як жарко; Чорт візьми Виглядає як яскраво-рожевий 🦓 у вогні 🔥».

Раніше ми писали, що модель є затребуваною манекенницею, що рекламує білизну і стильні вбрання, також вона працює діджеєм і знімається для чоловічих журналів. Після того, як Кім почала вести Instagram, її популярність різко зросла і дівчина почала частіше брати участь в зйомках.

На фан-акаунтах почали активно показувати фото Лі, зроблені під час останніх фотосесій для глянцю. Зокрема, особливо популярними надали фото, на яких Кім позувала в прозорому купальнику з невеликими нашивками у формі квітів. Ось що пишуть під одним з таких кадрів:

"Я чув, Бог сказав ангелам, що найкрасивіший поїде відпочивати на землю, коли ти повернешся? 😍 😍 ; Чудова дама, відмінне тіло; Так мило😍; дуже красива Кім😍 😍; твоя гаряча Кім😘; @kimlee так благословенна; я майже впевнений, що виглядати так гаряче незаконно», - пишуть користувачі.

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