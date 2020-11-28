Известная модель Ким Ли, которую называют корейской Кардашьян, показала подтянутую фигуру в полосатом боди

Популярная модель стала известна после того, как начала сниматься в модных фотосессиях для своей работы. Девушка является диджеем не первый год и после нескольких удачных съемок, ее начали приглашать на работу в качестве манекенщицы в рамках сотрудничества с несколькими известными брендами.

Теперь Ким все чаще снимается в новых образах и интригует стильными преображениями. Девушка не боится экспериментов, поэтому снимается в бикини на пляже, показывает фигуру в одних кружевах или рекламирует колготки, забыв об остальной одежде и прикрываясь руками.

На фан-аккаунте Ли появились фото, сделанные во время ее работы над фотосессией, в которой сама девушка предстала в одном полупрозрачном боди насыщенного розового оттенка с простым принтом зебры. Ли сделала селфи у зеркала, склонившись перед ним и засветив фон для самой съемки за своей спиной. Благодаря удачной позе модели также удалось показать подтянутое тело и упругие ягодицы.

Вот что пишут поклонники:

«Скучаю по тебе, куколка; Тигрица🔥; Мог бы съесть тебя, такая вкусная дикарка ❤;Красивая! Где взять такое боди ..?; высокий стакан. 🙄💕💕; Действительно 😘😘😍; Вау азиатская мощь; Титы выставлены напоказ; Почему и почему и почему 😍; Мяу девушка🔥🔥; Такая красивая 😍😍😍; Как жарко; Черт возьми Выглядит как ярко-розовый 🦓 в огне 🔥».

Ранее мы писали, что модель является востребованной манекенщицей, рекламирующей белье и стильные наряды, также она работает диджеем и снимается для мужских журналов. После того, как Ким начала вести Инстаграм, ее популярность резко возросла и девушка начала чаще принимать участие в съемках.

На фан-аккаунтах начали активно показывать фото Ли, сделанные во время последних фотосессий для глянца. В частности, особенно популярными оказали фото, на которых Ким позировала в прозрачном купальнике с небольшими нашивками в форме цветов. Вот что пишут под одним из таких кадров:

«Я слышал, Бог сказал ангелам, что самый красивый поедет отдыхать на землю, когда ты вернешься? 😍😍; Великолепная дама, отличное тело; Так мило 😍;Очень красивая Ким 😍 😍; Твоя горячая Ким 😘; @kimlee так благословенна; Я почти уверен, что выглядеть так горячо незаконно», - пишут пользователи.

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