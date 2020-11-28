Відома актриса Лера Товстолес, зірка "Квартал 95", показала свої вміння

На першому фото Лера позує в спідниці і топіку чорного кольору, стоячи на тлі штор. Зірка виставила одну ніжку, а волосся залишила розпущеним. Красуня не соромилася розрізу до стегна і демонструвала свою красу. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

На другому фото Товстолес вже задерла ногу і зовсім красуню не бентежило, що у неї немає трусиків. Актриса блиснула апетитною п'ятою точкою в максимально гарячій позі. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

Фанати не ставили лайки і не писали Коментарі, але так і хочеться додати: "Боже мій, пішла спека".

Повідомлялося, що актриса студії "Квартал 95" і українська модель Валерія Товстолес випробувала нову білизну в ліжку.

Дівчина поніжилася в ліжку в нижній білизні, але сховала своє розкішне тіло під ковдрою, розгледіти можна лише очі з млосним поглядом і хвилююче оголене плече.

Ми писали, що зірка Студії «Квартал 95» Лера Товстолес приміряла на себе образ підкорительки чоловічих сердець.

"А як я вам така? Жінкам, щоб привернути увагу чоловіка, потрібно всього лише оголити свої шию, щоб той нарешті повісив на неї Діаманти»,-написала гумористка.

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