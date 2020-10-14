Актриса студии "Квартал 95" Валерия Товстолес пощеголяла фигурой в роскошном наряде

Роскошная красотка разместила на своей странице в соцсети "Инстаграм" серию черно-белых фотографий, на которых запечатлена на улице Киева, передает Politeka.net. Девушка порезвилась на фоне кованых ворот в изумительном платье с развевающимся подолом, который то и дело обнажал ее божественные ножки в легких туфельках.

Наряд оставил руки и плечи Леры открытыми, а также сделал акцент на зоде декольте. Примечательной изюминкой платья стал блестящий пояс, который подчеркнул стройную талию.

Актриса сделала снимки еще более пикантными и волнующими, поиграв подолом платья на ветру, она взялась за полупрозрачные полоски ткани руками и принялась задирать их во все стороны. Судя по выражению лица на кадрах, Валерия получила удовольствие от фотосессии.

Ранее Лера впечатлила поклонников смелыми позами на балконе. Для смелых кадров юмористка выбрала ярко-красное платье с большим декольте, черные колготки и тяжелые ботинки. Усевшись на перила, знаменитость задрала одну ногу и оперлась локтем на собственную коленку. При этом Товстолес прикрыла глаза и картинно надула губки. На другом кадре она с радостной улыбкой на лице подняла ногу еще выше.

Напомним, что роскошная блондинка из "Квартал 95" высоко задрала платье и засмущала жарким видом: "Воу, полегче"

Как сообщала Politeka, Кошевого из «Квартал 95» засняли на свидании со знойной блондинкой, неожиданны кадры: «Жека водил меня…».

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